Порт-о-Пренс, 25 октября, 2015, 22:08 — ИА Регнум. 54 зарегистрированных кандидата претендуют на пост президента Гаити. Кроме этого, граждане страны выбирают сегодня 18 сенаторов, 115 депутатов парламента и 140 глав городских администраций. Как сообщает Euronews, большое количество кандидатов «приводит в замешательство избирателей, многие из которых не умеют читать». Отметим, что в таковых в стране почти половина населения.

livelyindepthmusicent.com Гаити выбирает

Лидерами гонки являются кандидат от правящей партии Жовенел Моиз и Жюд Селестэн, кандидат от Альтернативной лиги за прогресс и гаитянскую эмансипацию.

Напомним, что в ходе первого тура были избраны только восемь депутатов и два сенатора из 139. Рекордно низкой была явка: менее 18% избирателей. За неделю до дня голосования население все чаще выражает обеспокоенность уровнем общественной безопасности и опасается, что выборы могут омрачиться массовыми беспорядками и актами насилия. Все это происходит несмотря на меры, предпринимаемые Миссией ООН в Гаити и Национальной полицией страны. Только в минувшую пятницу, 16 октября, при столкновении между силами безопасности и полицией в столице страны были убиты 4 человека и 140 арестованы, сообщает Prensa Latina.