Буэнос-Айрес, 25 октября, 2015, 21:58 — ИА Регнум. В Аргентине проходят всеобщие выборы. Напомним, что в этой стране участие в голосовании является обязанностью граждан и проблем с явкой, как правило, не наблюдается.

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Как сообщает корреспондент ИА REGNUM в Буэнос-Айресе, на 12:00 (18:00 мск) в Аргентине проголосовали 30% избирателей. В том числе, все шесть кандидатов на пост президента страны. Из них наиболее высоки шансы у представителя правящей партии «Фронт за победу» Даниэля Сиоли. На втором месте по рейтингу — кандидат от правой партии «Республиканское предложение» Маурисио Макри. На третьем месте — Серхио Масса («Фронт обновления»). Выборы проходят в спокойной обстановке, без нарушений.

Президент страны определится в первом туре, если одному из кандидатов удастся получить не менее 45% голосов. Либо, набрать 40%, но опередить на 10% ближайшего конкурента. В случае, если победитель не выявится в первом туре, второй тур состоится 22 ноября.