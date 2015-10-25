Вьентьян, 25 октября, 2015, 21:20 — ИА Регнум. В середине октября из Всемирного фонда дикой природы произошла утечка 106-страничного доклада, касающегося ситуации с вырубкой лесов в Лаосе. Документ с пометкой «окончательный проект для внутреннего пользования» сначала был размещен на одном из сайтов Интернета, но затем, видимо, по просьбе Фонда, был оттуда убран. Тем не менее, остановить процесс было уже невозможно, потому что копии доклада появились на других сайтах Всемирной сети. Отвечая на запрос The Straits Times по поводу этого документа, представитель Всемирного фонда дикой природы, директор по коммуникациям программы «Большой Меконг» Ли Постон отметил, что доклад «находится в стадии разработки и проходит процесс согласования с различными заинтересованными сторонами», поэтому фонд пока не готов его официально опубликовать.

jclao.com Леса Лаоса

Судя по докладу, положение с вырубкой лесов в Лаосе можно назвать катастрофическим. Достаточно сказать, что в 2013 году эта страна, согласно таможенной статистике, экспортировала 1,4 миллиона кубометров древесины (почти весь экспорт в стоимостном выражении приходился на Китай и Вьетнам), а эта цифра в десять раз превышает официальные данные об объемах разрешенного к вырубке леса. Если учесть, что речь идет об особо ценной древесине твердых пород — становятся понятны масштабы этого теневого бизнеса.

«Ситуация в сфере заготовки леса в Лаосе развивается по наихудшему сценарию, абсолютно противоположному тому, который прописан в (утвержденной ранее властями страны) Лесной стратегии до 2020 года», — говорится в докладе. В нем также отмечается, что лесная инспекция и другие контролирующие органы страны имеют мало влияния на ситуацию с вырубкой леса. При этом акции по пресечению незаконных рубок предпринимаются лишь против мелких нарушителей, в то время как совершенно ясно, что подобные масштабы заготовок леса осуществляют крупные компании с массовым использованием тяжелой техники. «Такие группы тяжелой техники обычно концентрируют с целью преобразования лесных земель в плантации, для строительства дорог и линий электропередач, возведения хранилищ, для горнодобывающей промышленности или геологоразведки», — отмечают авторы доклада. По их мнению, существует четкая связь резкого увеличения китайских и вьетнамских инвестиций в горнодобывающую промышленности, сельское хозяйство и гидроэнергетику Лаоса с большинством концессий на вырубку леса. При этом заготовка древесины проводится по документам как «специальная рубка», и процесс получения разрешения на ее проведение обычно имеет коррупционную составляющую.

В докладе содержится призыв к правительству Лаоса срочно начать применять законы, касающиеся сохранения лесного богатства страны. В противном случае авторы доклада прогнозируют значительное истощение коммерческих запасов древесины — как это произошло в ряде других стран Юго-Восточной Азии.

Лаосская Народно-Демократическая Республика — страна в Юго-Восточной Азии, не имеющая выхода к морю. Население — около 6,8 миллионов человек. После 1975 года в стране установлена однопартийная система, власть принадлежит Народно-революционной партии, придерживающейся коммунистической идеологии. При формальном наличии выборных органов власти, фактически страной управляет политбюро этой партии. Система власти характеризуется непрозрачностью и высокой степенью централизации. Несмотря на принятие в 2005 году антикоррупционного законодательства, в 2014 году Лаос, согласно Индексу восприятия коррупции, публикуемому Transparency International, находился на 145 месте из 175 (Россия — на 136 месте).