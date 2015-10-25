Москва, 25 октября, 2015, 20:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин должен править всей Европой, потому что больше некому. Об этом в интервью порталу Formula One заявил глава «Формулы-1» Берни Экклстоун.

Цитата из т/с «Рим». Реж. М. Эптед и Т. Паттен. 2005. Италия, США, Великобритания Юлий Цезарь

«Господин Путин теряет своё время в России. Он должен руководить Европой — полностью. Потому что больше некому», — отметил Экклстоун в интервью, приуроченном к его 85-летию.

Ранее генеральный промоутер «Формулы-1» был награжден орденом Дружбы на торжественной церемонии в Сочи, передает РИА «Новости». Награду вручил зампред правительства РФ Дмитрий Козак.

11 октября президент Путин посетил гонку российского этапа чемпионата мира Формулы-1 в Сочи. Глава государства наградил победителя и призёров Гран-при России. «Гонка получилась не просто хорошей, а просто супер! Борьба за подиум держала всех в напряжении до самого конца. Предугадать исход гонки было невозможно», — заявил Экклстоун по итогам соревнования.