Минск, 25 октября, 2015, 14:03 — ИА Регнум. «Белоруссия в 2016 году будет получать российский газ по такой же цене, как Украина без объявления России «агрессором». Разница в $5 станет поводом для требований официального Минска предоставить большую скидку», — заявил 25 октября корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог Николай Радов, оценивая последствия скидки на российский газ для Украины.

meatinfo.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко

По мнению белорусского политолога, фигурирующая во внесённом в Госдуму проекте бюджета на 2016 год среднегодовая цена на газ для Украины в $146,47 за тысячу кубометров лишает киевские власти оснований для заявлений о «политической составляющей цены». Газ российский и Россия вправе решать, кому и за сколько его продавать, однако не всё так однозначно, считает эксперт.

«Такая цена отображает скорее расчеты правительства РФ возможной стоимости нефти, о чем свидетельствуют и планы Центробанка России на следующий год. Однако политическое значение объявленных планов может всколыхнуть «белорусское болото», особенно если киев начнёт кричать о «победе над кацапами», что уже происходит. Стоит ожидать, что Минск обязательно потребует объяснений, снижения обнародованной цены на 2016 год — заявлялось о $142 за тыс кубометров, на том основании, что «мы ведь союзники, оберегаем западную границу, поддерживаем все интеграционные начинания» и всякое такое прочее, — считает Радов. — Лукашенко возмутится ценой на газ для Украины».

«На самом деле эта новость тревожный сигнал новым украинским руководителям, которые думают, что Россия может давить на них только при помощи газа. Им следует готовиться к более серьезным вопросам со стороны Кремля и иным сценариям переговоров», — сказал Радов.

Он констатировал: «Украина перестаёт быть интересной России в том виде, в котором она существует сегодня».

Лукашенко, фактически отказавшийся размещать российскую военную авиабазу в Белоруссии, фактически выбросил козырь в торге с Москвой, считает политолог. Он отметил также: несмотря на заверения Дмитрия Медведева в отсутствии основы для конфликтов между Москвой и Минском, руководитель постсоветской республики постарается их найти, чтобы использовать в принуждении России к скидкам на углеводороды для номинального союзника, которому явно понравилось угрожать то «уходом в землянки», то «разворотом на Запад».

«Шантажировать нечем, а вот устроить очередную показательную истерию — вполне возможно, — уверен Радов. — Надо же «народцу» постоянно напоминать и о себе, и о заботе про страну, и о том, кто во всем виноват будет. Примерно так может выглядеть очередной выпад: «Мы же в одних окопах гнили, а вот они!..».

Москве может быть предъявлено обвинение в защите своего рынка от контрабанды из Белоруссии, считает Радов, а вот шантажировать «дружбой с Западом вряд ли получится — это малоэффективный инструмент, он оставлен на крайний случай». Возможно также, что минское руководство «будет приветствовать усиление западного влияния в культуре, нарастание националистической риторики, русофобии в той или иной, намекая России о последствиях».

«В новой конфликтной ситуации есть опасность и для Минска, и для Москвы, — констатировал эксперт. — Экономические методы давления и переговоры становятся всё менее эффективными. России не с руки терять клиентов на нефть и газ при сложившейся конъюнктуре цен, а Белоруссии даже ещё большее снижение цен не даст ничего. Слишком глубокий кризис в Белоруссии, чтобы это помогло. Поэтому Лукашенко постарается подготовиться к более серьезным действиям, так как скоро ему придется идти ва-банк».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году официальный Минск демонстративно отказался поддерживать Москву в украинском кризисе и поддержал врагов России в процессе обмена санкциями. Несмотря на это Россия направила в госбюджет Белоруссии нефтепошлины, предоставила кредитную поддержку и увеличила поставки нефти по «интеграционным ценам» в объёме, почти в четыре раза превышающем внутренние потребности постсоветской республики. Экспорт нефтепродуктов, выработанных из льготной российской нефти, является крупнейшей статьёй дохода постсоветской республики от экспорта. Большие объёме белорусских бензинов и дизтоплива реализуются на Украине и используются, в том числе, при заправке военной техники карателями в Новороссии.