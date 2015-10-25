Москва, 25 октября, 2015, 13:31 — ИА Регнум. С 24 октября начались официальные продажи обновленного BMW 7-series.Новый BMW является главным конкурентом для Mercedes S-class, который признан абсолютным лидером про продажам в сегменте седанов класса «люкс». Соперник от «Мерседес», как правило, появляется раньше (Mercedes-Maybach S-Class был представлен еще в ноябре 2014 года), поэтому 7-series является, своего рода, ответным ударом.

bmw.ru BMW 7-series

Самым громким обновлением у BMW 7-series стала система автоматической парковки. При помощи нового многофункционального ключа, водитель может припарковать машину дистанционно, не находясь за рулём. В отличие от предыдущего7-series, в новой BMWпрактически все кнопки сенсорные. А также одним из ярких обновлений стала возможность управлять второстепенными функциями при помощи жестов через систему Gesture Control.

Что касается характеристик, BMW 7-series доступен в двух дизельных и одной бензиновой комплектации. Так, BMW 730d — седан с дизельным 3-литровым 6-цилиндровым мотором обойдется в 5 390 000. BMW 740d — такая же дизельная версия, но с форсированным двигателем, будет стоить 5 780 000 рублей. Цена на третью версию с бензиновым мотором — BMW 750i — с рабочим объемом в 4,4 литра составляет 6 490 000 рублей. Покупателям доступна также удлиненная версия Long. Стоит она на полмиллиона дороже автомобиля стандартного размера.

Каждая из версий BMW 7-series укомплектована системой полного привода, а также автоматической трансмиссией на 8 ступеней. Автомобиль оснащен пневмодподвеской. Также обновленная версия 7-series стала первой моделью концерна, которая выпускается на новой платформе CLAR. Платформа является модульной и также предполагает продольное размещение мотора. Благодаря использованию углепластика и алюминия, разработчикам модели удалось значительно уменьшить вес автомобиля.