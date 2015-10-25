Буэнос-Айрес, 25 октября, 2015, 12:41 — ИА Регнум. Сегодня в Аргентине проходят выборы президента, Сената и депутатов разных уровней. Как сообщало ИА REGNUM, большинство экспертов склоняется к выводу, что второго тура президентских выборов, скорее всего, не избежать, но явные шансы на победу имеет кандидат от правящей партии Даниэль Сиоли.

lanacion.com.ar Эктор Тимерман

24 октября министр иностранных дел Аргентины Эктор Тимерман выступил с официальным заявлением, в котором обвинил Межамериканскую комиссию по правам человека (МАКПЧ) во вмешательстве в выборный процесс в его стране. МКАПЧ накануне президентских выборов провела специально заседание, посвященное судебной системе Аргентины, где были высказаны сомнения в ее независимости. Правительство Аргентины рекомендовало МКАПЧ отложить это мероприятие, так как за два дня до выборов в стране проходят «Дни тишины», и агитация запрещена.

«Данное слушание было абсурдной медийно-политической операцией с целью вмешательства в избирательный процесс в Аргентине», — заявил Эктор Тимерман. По мнению министра, организаторами заседания являются представители политических деятелей, которые заинтересованы в определенном исходе выборов, комментирует Prensa Latina. В организации заседания МКАПЧ активное участие принимала правая пресса Аргентины, в частности, издание Clarin.

По мнению Эктора Тимермана, МКАПЧ «превратилась в инструмент реализации политических интересов и не имеет ничего общего с правами человека», сообщает TeleSur.

Межамериканская комиссия по правам человека — это орган Организации американских государств, действует с 1959 года. Рассматривает жалобы на нарушения Американской конвенции о правах человека, может передавать эти жалобы в Межамериканский суд по правам человека, если государство-ответчик согласно на рассмотрение дела судом. Вправе также рассматривать соблюдение положений Американской декларации прав и обязанностей человека, во всех странах ОАГ. Состоит из 7 экспертов, избираемых сроком на 4 года Генеральной Ассамблеей ОАГ из кандидатов, предложенных государствами-участниками ОАГ. Резиденция — Вашингтон.