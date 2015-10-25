Министр иностранных дел Аргентины: «Действия МАКПЧ — неприемлемы»
Буэнос-Айрес, 25 октября, 2015, 12:41 — ИА Регнум. Сегодня в Аргентине проходят выборы президента, Сената и депутатов разных уровней. Как сообщало ИА REGNUM, большинство экспертов склоняется к выводу, что второго тура президентских выборов, скорее всего, не избежать, но явные шансы на победу имеет кандидат от правящей партии Даниэль Сиоли.
24 октября министр иностранных дел Аргентины Эктор Тимерман выступил с официальным заявлением, в котором обвинил Межамериканскую комиссию по правам человека (МАКПЧ) во вмешательстве в выборный процесс в его стране. МКАПЧ накануне президентских выборов провела специально заседание, посвященное судебной системе Аргентины, где были высказаны сомнения в ее независимости. Правительство Аргентины рекомендовало МКАПЧ отложить это мероприятие, так как за два дня до выборов в стране проходят «Дни тишины», и агитация запрещена.
«Данное слушание было абсурдной медийно-политической операцией с целью вмешательства в избирательный процесс в Аргентине», — заявил Эктор Тимерман. По мнению министра, организаторами заседания являются представители политических деятелей, которые заинтересованы в определенном исходе выборов, комментирует Prensa Latina. В организации заседания МКАПЧ активное участие принимала правая пресса Аргентины, в частности, издание Clarin.
По мнению Эктора Тимермана, МКАПЧ «превратилась в инструмент реализации политических интересов и не имеет ничего общего с правами человека», сообщает TeleSur.
Межамериканская комиссия по правам человека — это орган Организации американских государств, действует с 1959 года. Рассматривает жалобы на нарушения Американской конвенции о правах человека, может передавать эти жалобы в Межамериканский суд по правам человека, если государство-ответчик согласно на рассмотрение дела судом. Вправе также рассматривать соблюдение положений Американской декларации прав и обязанностей человека, во всех странах ОАГ. Состоит из 7 экспертов, избираемых сроком на 4 года Генеральной Ассамблеей ОАГ из кандидатов, предложенных государствами-участниками ОАГ. Резиденция — Вашингтон.