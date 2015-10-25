Милуоки, США, 25 октября, 2015, 12:32 — ИА Регнум. Российская фигуристка Елена Медведева одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в США в сезоне 2015/16. Турнир проходил в Милуоки. Об этом сегодня, 25 октября, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

charlotteobserver.com Елена Медведева

Сообщается, что Медведева заняла первое место получив в сумме 206,01 балла. Второе место заняла американка Грэйси Голд (202,80 балла). Третье место пьедестала почета заняла вице-чемпионка мира Сатоко Мияхара (188,07). Другая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях Юлия Липницкая стала шестой, набрав 170,63 балла.

До этой победы Медведева, которой 19 ноября исполнится 16 лет, никогда не побеждала на этапах Гран-при. Она выигрывала чемпионат мира среди юниоров и побеждала в финале юниорского Гран-при.

В этом сезоне запланировано проведение семи этапов Гран-при. В Москве с 20 по 22 ноября пройдет турнир Cup of Russia. Соревнования состоятся в «Лужниках». Финал Гран-при пройдет в Барселоне с 10 по 13 декабря.