Рим, 25 октября, 2015, 11:33 — ИА Регнум. Разносторонними были темы статей итальянских СМИ на прошедшей неделе: к теме военных действий России в Сирии добавилось обсуждение Евразийского экономического союза, рейтингов Путина и крупных военных учений НАТО, которые в данный момент проходят в Италии, Испании и Португалии

newsonenovosti.ru Карта республики Казахстан

Все-таки тяжело переваривает итальянская пресса успехи России на международной сцене. Масло в огонь подлил и визит Башара Асада в Москву. И рейтинги президента как никогда высоки, и на Донбассе спокойно, и упрекнуть не в чем. Хорошо поискали и сделали акцент на туманном будущем Евразийского экономического союза, который «изначально был обречен на провал». Виной тому является кто? Правильно — Россия, которая лишь «прикрывается идеей о защите русского населения», а думает, о гегемонии в Азии.

Eeastjournal: «Всего через год после создания Евразийский экономический союз показал серию провалов и недостатков, которые приводят к сомнениям в возможности реализации этого плана. Прежде всего, Союз умер задолго до того, как он родился, к нему должна была примкнуть Украина, которая теперь оставила организацию без реального европейского государства, тем самым повысив ее азиатской характер. Но даже в этом регионе ЕАС получил небольшую поддержку. Только такие бедные страны, как Армения и Киргизия, сильно зависящие от России, присоединились к союзу, в то время как Таджикистан только объявил о возможной коалиции. Узбекистан и Туркменистан, основные страны, обладающие энергоресурсами, отклонили приглашение стать членами союза, так как более всего заинтересованы в богатом китайском рынке и обеспокоены вмешательством России в их внутреннюю политику. Присоединение Крыма к Российской Федерации и обещания президента Путина защитить население этнических русских, даже тех, кто живет за пределами России, обеспокоили также Белоруссию и Казахстан, где население состоит из 23, 7% россиян, Казахстан боится стать второй Украиной».

По мнению издания, политическая напряженность внутри ЕАС сопровождает экономические конфликты, девальвация рубля сделала российскую продукцию дешевле. По этим причинам Казахстан начал накладывать ряд ограничений на импорт товаров из России, в частности, птицы, молочных продуктов и, в конечном счете, нефтепродуктов. «Москва сразу ответила аналогичными мерами, блокируя импорт арбузов и молочных продуктов из Казахстана».

«Россия по-прежнему может стремиться к сохранению роли главной военной силы в регионе, она играет главную роль в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), как известно, в основном из-за отсутствия интереса со стороны Пекина, который пока не решился отправлять своих военных за пределы своих границ.

В общем, очень маловероятно, что Евразийский экономический союз может стать той областью влияния, о которой мечтала Москва, российская позиция ослабляется и с точки зрения «твердой силы» и с точки зрения «мягкой силы» в борьбе за влияние в Центральной Азии», — резюмирует издание.

Il sole 24 ore о рейтинге Путина: «Мускулистая Россия нравится русским, популярность президента летит на волне операции против терроризма в Сирии. Рейтинг президента достиг беспрецедентного уровня. Девяносто процентов россиян поддерживают работу своего президента. Вмешательство в Сирии укрепляет рост Путина внутри страны, но впечатляет и международный успех, например президент Аргентины Кристина Киршнер назвала президента России «мировым лидером в борьбе с терроризмом». Случается также, что бывший президент США Джимми Картер, которому исполнится 91 год в этом месяце, заявил, что помог Москве направить ее самолеты, так как обеспечил Россию картами позиций ИГИЛ. Москва лишь прокомментировала лаконично: «Мы надеемся, что Пентагон скоро сделает то же самое». На положительной волне этого крупного международного успеха России и де-эскалации конфликта на Украине, остается надеяться, что вскоре болезненный для ЕС пакет санкций Путина будет также снят, но и Европа была бы очень счастлива отменить свои санкции».

Журнал-онлайн Informarexresistere, специализирующийся на громких разоблачениях, опубликовал статью с громким заголовком: «Россия прервала подпольный праздник НАТО в Сирии». «Своим прямым военным вмешательством в Сирию Россия похоронила планы США по смене режима в арабской стране и показала всему миру, что происходило в Сирии в течение 4-х лет, где страны НАТО были задействованы в подпольной операции».

«Встреча между президентом Сирии Башаром Асадом и президентом Путиным подчеркнула, что Россия взяла на себя лидерство на международной арене, она смогла внести коренные изменения в ситуацию, получить конкретные результаты». Со ссылкой на военных экспертов, издание подчеркивает, что отсутствие каких-либо результатов в разрешении ситуации на Ближнем Востоке обосновывается только бурной и подпольной деятельностью стран НАТО, агенты которых уже давно находятся в Сирии, Ираке, Иордании и Турции.

По мнению экспертов, если бы США и западные державы действительно бы хотели бороться с угрозами, исходящими от исламистского терроризма, они бы уже давно начали работать вместе с правительством Асада, потому что это единственная сила на территории, которая способна собирать информацию, определять цели и действовать сообща. «Россия сейчас работает с ключевым игроком, с тем, с которым и мы должны работать», — пишет Informarexresistere. — Если говорить метафорами, то Россия зашла и включила свет, и сказала: «Посмотрите на катастрофы, к которым привели ваши действия, кто возьмет на себя ответственность исправить это?»

В Италии, в аэропорту Трапани — Бирджи (Сицилия), в прошлое воскресенье состоялась церемония открытия операции Trident Juncture 2015, которая определяется как самое крупное военное учение Атлантического альянса со времен холодной войны по настоящее время.

«Эти учения, — объяснил несколько дней назад командующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав, — посылает очень четкий сигнал любому потенциальному агрессору». В соответствии американским изданием Defence News, учения НАТО в Средиземном море — это яркий посыл всем союзникам, обеспокоенным российской угрозой, в данном случае Польше и Прибалтике. Заместитель секретаря НАТО, посол Александр Вершбоу отрицает какую-либо связь между учениями в Средиземном море — которые официально направлена на проверку способностей союзнических войск быстро реагировать на угрозы, связанные с исламским терроризмом — и российской угрозой.

В рамках операции Trident Juncture, как пишет итальянская пресса, будут протестированы новые силы быстрого реагирования НАТО, созданные только для борьбы в случае «внезапного разрастания украинского конфликта». В военных учениях Trident Juncture принимают участие более чем 140 самолетов и 60 кораблей, 36 000 солдат из 28 стран альянса и 7 партнеров: Финляндии, Швеции, Австрии, Боснии и Герцеговина, Македонии, Австралии и Украины.

Геополитическое издание Ilcaffegeopoliticoс опозданием анализирует поездку командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса в Грузию. «На встрече с командующим войсками США в Европе Беном Ходжесом министр обороны Грузии Хидашели публично заявил, как именно США проводит учения для того, чтобы оценить сроки и способность реагирования войск в случае российской агрессии. Тоны Ходжеса по отношению к России никогда не были дружественными, но тот факт, что представители правительства Грузии публично подтвердили существование анти-российских планов обороны, сигнализирует волю Грузии стать партнёром с Москвой на одинаковом уровне. Грузия хочет продемонстрировать свою готовность реагировать на любые нападения, пользуясь помощью своих союзников. Одновременно, однако, она не прекращает попытки нормализовать отношения с могущественным соседом. Реакция Тбилиси пришла, на самом деле, после того, как Москва начала работы на железнодорожной линии с Южной Абхазией (так в оригинале — прим. ИА REGNUM). Эта Республика была признана независимой после конфликта 2008 года, но для Грузии она остается неотъемлемой частью своей территории. Правительство и средства массовой информации в Тбилиси расценили эти действия как провокацию: в 2008 году эта же железнодорожная ветка была, по сути, использована российской армией для перевозки войск. Пригласив американского генерала, следовательно, Грузия дала сигнал Москве о том, что она не потерпит никаких дальнейших провокаций».

Однако, как уточняет издание, несмотря на поддержку со стороны Вашингтона и его европейских союзников, Тбилиси лучше стараться не раздражать Москву. «Никто не может позволить себе в настоящее время развязать еще один военный спор». «Вероятно, в ближайшие недели возникнет дискуссия о возможном использовании воздушного пространства Грузии со стороны Москвы для военных операций в Сирии. Не исключено, что Тбилиси — несмотря на то, что видные члены правительства заявили, что они не получали такого запроса от российской стороны — пустят Россию в свое воздушное пространство». «Попытки Грузии отмстить за Южную Осетию и Абхазию все же должны принимать во внимание непростые отношения между Москвой и Вашингтоном. Грузии необходимо пересмотреть свою геополитическую роль и свои отношения с Москвой. Возможно, идя на уступки у двух сепаратистских республик, которые настаивают на своей территории».