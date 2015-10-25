Тбилиси, 25 октября, 2015, 11:23 — ИА Регнум. Насильникам не место в грузинской политике, а политикам-насильникам не место в грузинском государстве. Об этом премьер-министр Грузии заявил 24 октября в Мартвили, где он представлял населению кандидата в мажоритарные депутаты по Мартвильскому избирательному округу от правящей коалиции «Грузинская мечта». Представление кандидата состоялось в рамках подготовки к промежуточным выборам в парламент Грузии.

zloy-odessit.livejournal.com Михаил Саакашвили

Обращаясь к избирателям, премьер отметил, что грузинские СМИ в основном работают на негатив и только критикуют нынешнее правительство Грузии, что на руку «насильникам и палачам», которыми премьер считает прежнее правительство Грузии, представителей «Единого национального движения».

Ираклий Гарибашвили напомнил, что несколько дней назад в интернете появились новые кадры о тех пытках и насилии, которым подвергали граждан прежние власти.

«Мы увидели страшные кадры, как обращались со своими гражданами эти больные люди. Многим не нравится моя риторика, но меня их мнение не интересует, меня интересует, что думает мой народ. Если мы не скажем «нет» тому насилию, которое творилось в стране еще три года назад, мы вперед не пойдем. Мы должны сказать, что этим людям не место в политике. Политикам-насильникам не место в грузинском государстве», — заявил премьер.

По его словам, такие ужасы творились не только в Самегрело, а по всей стране, и хотя творили их рядовые исполнители, которым платили за изнасилование и пытки по 30 лари, головой всего этого был экс-президент Михаил Саакашвили и другие лидеры «Единого национального движения».

«Палачи и насильники — это лицо Саакашвили и Национального движения, и они никогда не вернутся в Грузию. А сегодня такие люди пытаются политизировать обычные судебные процессы», — заявил Ираклий Гарибашвили, перейдя к теме судебного процесса по спору о принадлежности телекомпании «Рустави-2».

Гарибашвили отметил, что владелец этой телекомпании на протяжении многих лет был неизвестен, и для нынешнего правительства Грузии, по словам премьера, сегодня не главное, чьей станет эта телекомпания. Он подчеркнул, что его правительство в правовые и судебные процессы не вмешивается, и спор должен решить независимый и объективный суд.

«Для нас не главное, чьей станет эта телекомпания, главное — чтобы все телекомпании работали, чтобы была восстановлена законность, и это касается всех, кого лишили имущества прежние власти. Но это должен сделать справедливый и независимый суд. Мы с самого начала отмежевались от этого процесса, потому что спор вокруг «Рустави-2» — это спор между Саакашвили и Кибаром Халваши. Подобно Халваши, есть еще тысячи людей, которые потеряли свое имущество, и мы намеренно не вмешиваемся в этот процесс, чтобы не дать повод обвинить правительство в стремлении ограничить свободу СМИ», — пояснил премьер.

Он прокомментировал и ту информацию, которая два дня назад появилась на одном из украинских сайтов и в которой Михаил Саакашвили и Гига Бокерия обсуждали план по свержению власти в Грузии. Премьер предупредил, что сегодня грузинское государство намного сильнее, чем было три года назад, и подчеркнул, что тот, кто поднимет меч на государство, будет уничтожен этим же мечом.

«Звучат прямые призывы к свержению власти, говорят, что должны сделать то-то и то-то. Я обещаю им и обещаю вам, что наше правительство не допустит никакой дестабилизации. Мы сегодня намного сильнее, чем были 3 года назад. И кто поднимет меч на государство, тот будет уничтожен этим же мечом. Тех, кто нарушит мир и стабильность, мы отправим в политическое небытие», — заявил Гарибашвили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая 2015 года Саакашвили назначен главой Одесской областной государственной администрации. Накануне, 29 мая, он получил украинское гражданство. Получая украинское гражданство, Саакашвили отказался от грузинского паспорта, заявив, что «сохраняя грузинский паспорт, я обречён на заключение под стражу в Грузии. Это временная ситуация, но тем не менее, для меня это суровая реальность».