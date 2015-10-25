Цхинвал, 25 октября, 2015, 11:10 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Леонид Тибилов намерен назначить референдум о вхождении республики в состав России до президентских выборов в 2017 году. Об этом он заявил в интервью югоосетинскому информагентству «Рес».

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Глава республики считает, что идея о воссоединении с Россией объединит югоосетинское общество, которое, по его мнению, нельзя сейчас назвать достаточно консолидированным. По его словам, эту идею нужно в полной мере реализовать, но сделать это необходимо до основных политических событий в республике. Тибилов считает, что такой шаг позволит не допустить в дальнейшем использование этой идеи в политических играх.

«В апреле-мае 2017 года нас ждут очередные президентские выборы, и я бы не хотел повторения кризисной ситуации. Поэтому считаю необходимым задолго до начала предвыборной кампании узнать мнение народа, и определиться по вопросу о возможности вхождения республики в состав Российской Федерации», — сказал Тибилов.

Касаясь юридической стороны вопроса, президент пояснил, что юридическая служба уверена в необходимости проведения нового референдума с учетом специфики результатом предыдущих голосований.

Он напомнил, что в 1992 году жители Южной Осетии проголосовали за независимость республики от Грузии и воссоединение с Россией, а в 2006 году более 90% жителей республики сказали «да» статусу независимого государства и международному признанию.

Таким образом, отметил Тибилов, с юридической точки зрения формулировка и результаты референдума 2006 года отрицают результаты референдума 1992 года."На сегодняшний день у нас нет достаточных правовых оснований для инициирования вопроса о вхождении в состав Российской Федерации. В этой связи, новый референдум нам необходим», — сказал глава Южной Осетии.

Он добавил, что вопрос пока не согласован с российской стороной, но сделать это необходимо, так как обязанность согласования такого рода действий вытекает из статьи 1 Договора о союзничестве и интеграции, согласно которой стороны проводят согласованную внешнюю политику.

«Поэтому подчеркну, что каковы бы ни были результаты референдума, они не дают нам основания навязываться нашему главному союзнику, а, тем более, создавать для него трудности на международной арене. Так поступать мы не должны. Наша задача — сплотиться, получить необходимые правовые основания и быть готовыми ко вступлению в состав России в тот исторический момент, когда это станет возможным», — отметил президент.

Тибилов также заявил, что уверен в положительном исходе референдума, и знает позицию народа. Он намерен привлечь к организации и проведению референдума самые широкие слои населения, подчеркнув, что ведущие политические партии уже поддержали идею.

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