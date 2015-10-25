Барнаул, 25 октября, 2015, 07:57 — ИА Регнум. У бывшего алтайского спортсмена-автомобилиста Сергея Поспелова — много заслуг и регалий. В настоящее время этот видный общественник, участник легендарного ретро-ралли «Пекин-Париж» задался целью обучить автомобильным и житейским премудростям группу ребятишек.

личный архив Сергея Поспелова Сергей Поспелов

Казалось бы, человек, страстью которого на многие годы стали автомобили — «железяки», в интервью должен говорить о предмете своего увлечения.

Но Сергей удивил тем, что говорил больше о человеческих ценностях и о том, что он лично для себя считает в жизни самым важным в отношениях. «Железяки» оказались далеко не на первом месте.

Любовь к «железякам»

Сергей Александрович, помните, как к вам пришло увлечение автомобилями?

Железяками я увлекся еще до школы. Возможно, потому, что у отца был мотоцикл, а у меня — велосипед. Но заниматься мной было некому: папа с мамой — на работе, а мне садик не нравился настолько, что я несколько раз оттуда сбегал.

Свою страсть к железному хламу удовлетворял, разбирая и раскручивая механизмы. Благо, в те времена детей не боялись отпускать на улицу одних. И вот однажды, когда я, по своему обыкновению, сидел в одиночестве на кучке металлолома, меня увидел преподаватель станции юных техников. Подошел ко мне — говорит: «Чего тут сидишь, пошли к нам!». И я пришел.

Станция эта находилась в обычном жилом доме — хрущевке, первый этаж которого (4 квартиры) и занимала наша станция. Пришел — обрадовался: «О, железяки есть!». Там было много инструментов, стояли токарный и фрезерный станки. Заинтересовали моделисты-конструкторы. Что делать?

Решил, что соберу мотоцикл. Попросил отца — он кусок железа мне приволок. И вот я два дня зубилом рубил основу для своего первого транспортного средства. Собрал его при минимуме вмешательства со стороны наставника.

Увлекло Вас конструирование мотоцикла?

Увлекло, но не надолго. Вскорости, после того, как его собрал, пришли ребята постарше. Говорят, ты, мол, «какую-то ерунду делаешь, а мы будем делать картинг». Середина 60-х годов. Тогда это было модно, но практически неосуществимо. Деньги были, а вот запчастей днем с огнем не достать.

Грех, конечно, признаваться, но тогда мы вечером пошли на стройку и стырили обычные водопроводные трубы. На полу, по натуральному чертежу, нарисовали раму картинга и приступили к работе. Гнули каркас карта — к чертежу прикладывали, напильником подгоняли.

А где варить? Собрали толпу, пошли вечером за 6 километров с трубами на плечах на вагоноремонтный завод. Там работал отец одного из ребят: он нам сварил раму, и мы ночью ее на себе тащили обратно.

Это был 5−7 класс общеобразовательной школы.

А потом наш карт поехал — вот радости то было! А как наездились, мощности двигателя стало не хватать. И вот я у папы попросил покататься мотоцикл. Уехал на нем станцию юных техников, а там снял двигатель — на карт переставил. Отец, когда увидел мотоцикл свой без двигателя, колотить меня не стал. Но потребовал, чтобы вечером было все на месте.

Увлечение конструированием карта подвигло вас на профессиональное занятие автоспортом?

Да, потом пошли гонки. Подумал, «что я буду ерундой заниматься» — и просто бросил автоконструирование. Потом правда, все вернулось.

Был и кроссовый автомобиль и первый ралийный автомобиль.

Ралли — как было хорошо! В ДОСААФ взывают: «Нам нужно организовать сборную Алтайского края. Кто более-менее соображает — поедет через год на соревнования. И дали нам машины чинить. Мы починили и поехали. Нам платили суточные, командировочные и среднюю заработную плату на заводе.

Потом и новые машины стали давать — ВАЗ-2105. Эти автомобили только-только появились в продаже, а нам для спорта их уже выделили. Люди ходили смотрели — завидовали: «Мол, люди купить не могут, а вы зажрались, вам дали машины, чтобы вы их били».

Многие первый раз двигатель с ремнем видели. Помню, как на соревнованиях в Кемеровской области зрители подходили, просили открыть капот, чтобы посмотреть, как устроен этот двигатель.

Кто для Вас является авторитетом в автомобильном плане?

Мне, и всем, кто прошел эту школу, много полезного дал Александр Казанцев. Более 30 лет он с детьми занимался. Многие мои знакомые (кто в меньшей — ко в большей степени) побывав у него на занятиях по-другому стали относится к технике.

К примеру, Виталий Токаренко. Сейчас живет в Белгороде. До сих пор вспоминает, что целый год занимался с нами, хотя особой тяги к возне с автомобилями у него нет. А когда он поехал с нами в автопробег «Колесо истории», был шокирован и поражен автомобилистами. До сих пор помогает автоклубу: он хороший компьютерщик. Значит, маленькое зернышко любви к технике у него все равно развилось и проросло.

«Бензин в крови бьет»

Организация Федерации автомобильного спорта — Ваша затея?

После кризиса 90-х годов многие проекты закрылись. Но у нас «бензин в крови остался, бензин в крови бьет». Решили: давайте объединимся. Были увлеченные автомобилями люди, но занимались они каждый сам по себе. Вот мы и решили их объединить.

Первым вышел клуб драг-рейсинга. Собирать людей оказалось просто: провели одно соревнование — родился клуб.

Дальше смотрим — джиперы катаются. Мы и для них соревнование провели. Собрали «в кучку» — они тоже сами в клуб сорганизовались. Он сейчас — один из сильнейших в России.

Ваше увлечение ретро-автомобилями тоже в клуб переросло?

Да, потом было ретро. Все началось с купленного по случаю «Москвича». Машина была хорошей, на ходу. Да и доход тогда позволял потратить 10 тыс. рублей себе на игрушку. Стал узнавать — любителей ретро-техники у нас тоже много оказалось. Вот и созвали, пригласили их в свой клуб.

Нашли информацию о том, что первый ребро-пробег на Алтае организовали уже спустя 5 лет после Великой Отечественной войны. Нашли дневники участников — поразились: до Бийска они ехали 2 дня. А «точкой невозврата» было слияние рек Бия и Катунь. Почему? Да потому, что в те времена дальше заправляться негде было.

Мы потом тоже по этому маршруту проехали.

Непередаваемые чувства были, когда приезжаешь в деревню и видишь в реакцию стариков. Помню, старик один увидел «Москвич» и заплакал: вспомнил молодость, как с любимой впервые ездил на таком автомобиле…

Ретро-ралли «Пекин-Париж» и русская душа

Расскажите, как вы стали участниками знаменитого ретро-ралли «Пекин-Париж»?

Наше авто-движение ширилось. На «Пекин-Париж» вышли через Интернет. Не сказать, чтобы случайно: Бог помогает тем, кто делает.

Сережа Чугунов предложил — один из авторитетных любителей ретро-автомобилей. У него не голова, а «дом Советов». Это он нашел информацию о маршруте. Те, кто по английски лопочет — написали организаторам письмо. И нам ответили! Так началось сотрудничество.

А до этого наш товарищ — джипер из Бийска Слава Ивин — рассказал, что в Бийске будут ночевать участники гонки «Пекин-Париж». Он нам за 2 дня до их приезда об этом сообщил — никто не поверил. А когда все-же приехали в Бийск — был шок. Люди на таких легендарных автомобилях к нам столько верст ехали, сейчас мучаются, в темноте гайки крутят, а всем все до лампочки. Под утро прибежал замглавы Бийска — почему-то на меня стал кричать: мол, почему властей не известили, что здесь проходит такое международное событие.

Но вы же тогда еще не сотрудничали с организаторами ралли?

Нет, мы приехали просто посмотреть на автомобили. Но по этому инциденту понял, что это упущение организаторов: можно было бы задействовать административный ресурс и организовать для участников более комфортное пребывание на Алтае.

Вот так и создается впечатление, что русский и Россия — это плохо. Это война, водка и разгильдяйство. Мы тогда, как могли, что в наших силах, попытались его поменять. Это ж обычные люди приехали. Вот и применили обычную народную дипломатию. И взаимоотношения стали налаживаться. «Пекин-Париж» уже третий раз едут по этому маршруту. Рад видеть, что многое стало лучше.

Что, например?

Раньше участники ралли «Пекин-Париж» через Украину ездили. Там здорово и красиво. Этакий мыльный пузырь: красивые девочки нас встречали, улыбались, а черную работу машины — мы сами делали — там никто не помогал. Да, дороги хорошие, все рядом, но напускное все. Вот мы и уговорили проехать в по новому маршруту — через Беларусь.

И вот тогда участники ралли и поняли разницу. Особенно впечатлило европейских автомобилистов отношение к памятникам. Впечатлилась Брестской крепостью: решили, что именно в Бресте, а не Минске участники ралли должны обязательно остановиться. Вот такой наш маленький вклад — очень приятно.

Слышала, что и Алтай весьма поразил автопутешественников…

Прокладывая маршрут по Алтаю, мы тоже помогали увидеть нашу красоту. В Европе не понимают, как можно помогать незнакомому человеку просто так, — у них это не принято. Не понимают, почему не берут деньги за помощь.

Такой пример. Я чинил машины путешественников в Белокурихе, а наши ребята собирали по дороге «сломавшихся». Английского мотоциклиста Тима Скотта подобрали в районе Чике-Тамана. Он — руководитель крупнейшей в Англии энергетической компании, а посмотришь — старикашка невзрачный на драндулете едет. И никаких претензий по поводу неудобств — вместе со всеми китайскую лапшу ел. Подъемы на Чике-Тамане тяжелые, вот двигатель и заклинило. Стоит дедулька на обочине, весь трясется, замерз. Его собрали, нашли машину, загрузили, привезли в лагерь, кофе с пиццей накормили. «Что я должен?», — спрашивает. — «Ничего не должен». Он был потрясен. Говорит, «я теперь понял, что такое русская душа».

Потом Том стал одним из наших спонсоров на 2013 год. Вот так добро откликается.

Сергей, какое событие считаете самым ярким за последнее время?

Вся моя жизнь состоит из маленьких и ярких событий. Но на данный комент радуюсь тому, что удалось открыть детский автоклуб. Приятно, когда видишь, что ребятишки из абсолютно «никаких» постепенно превращаются в автомобилистов. С ключами начинают работать, умеют парковаться, ездить на мотоцикле.

А гонки «Пекин-Париж» — это уже становится рабочим моментом. Ярким оно было в 2010 году, когда я впервые увидел кавалькаду старинных автомобилей — «живых», на деревянных колесах. Это был культурный шок: люди пожилые — по 60, по 70 лет — едут через весь мир на «табуретках».

Помните свои чувства, когда впервые доехали до Парижа?

Когда доехали до Парижа — умирать не захотелось — сразу вам говорю. В том смысле, что какого-то особого восторга я не испытал. Но многие вещи стал по-другому воспринимать. Я увидел, как в Европе относятся к культуре. Они в любом случае сохраняют свою историю — плохая она была или хорошая. Даже если вы попали в маленькую гостинчику, где-то в горах — там обязательно будут сундуки или другие древние вещи. Так сохраняют культуру.

А что касается отношения к русским — да никакое оно там — «проходной двор». Мы для всех одинаковы.

Сергей, что для значит участие в Общественной палате Алтайского края?

Новый позитивный опыт общения. Это новые люди, новые знакомства, возможность донести до чиновников хоть как-то те проблемы, которые есть у нас в обществе. Я сейчас не только об автомобилистах говорю: педагогах, врачах. Нам предоставлено право не просто донести до властей информацию о проблеме, а научиться правильно ее донести. Критикуя — что-то предлагать. Ведь одна и та же информация, по разному поданная, имеет разный эффект.

Это нужное дело.

Мне удалось обозначить проблему технического творчества. Считаю, что, несмотря на кризис и сокращение финансирования, нужно объединить усилия, находить совместные решения.

В душе надеюсь, что открытие на Алтае первого в России детского технопарка — результат наших обсуждений в Общественной палате.

Справка:

Алтайский край стал одним из трех пилотных регионов России, где будут созданы первые детские технопарки в рамках федерального проекта Агентства стратегических инициатив. По словам специалистов, технопарк откроется в Барнауле в 2017 году на базе домов творчества. Дети будут изучать информатику и другие технические дисциплины. К разработке новых образовательных программ и закупке современного оборудования авторы проекта планируют привлечь инвесторов на условиях государственно-частного партнерства.

Дорожные премудрости

Сергей, чему Вы учите ребят в своей «Школе юного автомобилиста?»

Кружок бесплатный, занятия проходят в Алтайском краевом дворце творчества детей и молодежи. Я подготавливаю детей к автошколе, даю те знания, которые не преподают будущим автомобилистам. Да, у нас есть и изучение дорожных знаков, и ПДД. Но основное — это все-таки культура вождения, знание инструментов. Этого нет нигде.

Слышала, что вы еще пацанам «руки на правильное место ставите»?

Любой мужчина должен иметь трудовые навыки — молоток держать, знать, что такое шуруповерт, уметь закрепить полку. Даже если он ее не сам будет крепить, но чтобы пойти в магазин и купить что надо для работ, тоже нужны элементарные знания.

А вот если машина сломалась на дороге — мужчина должен знать, что с ней делать. В автошколе этому не учат. А причина может быть элементарная — поменять колесо.

А где запаска лежит в машине и лежит ли она там вообще? А полноразмерная она или докатка? У них разные условия эксплуатации. А если нет ни того ни другого, как доехать?

У нас в Сибири можно замерзнуть, если ты не знаешь как устроен автомобиль. Воздушная ли пробка, или колесо потерял. По гаечке открутить с каждого колеса — медленно, но верно можно доехать.

Или бензонасос сломался: как доехать на современных машинах без механизма? Да обычным насосом накачиваешь в бак — бензин поступает. Я сейчас грубо, условно, говорю. Вот таким дорожным премудростям я учу ребят.

Интересный момент: те ребятишки, с которыми больше занимаются дедушки и папы — их видно. Маленький жизненный опыт они умеют.

Слышала, что помимо знаний, вы еще и воспитываете будущих автомобилистов…

Ну, а как без этого? Процесс воспитания, в том числе, и патриотического, необходим. Еще нужно научить работать, находить взаимопонимание в коллективе. У моих ребятишек в кружке — разный возраст. Иногда прошу, чтобы ребята постарше передавали свои маленькие знания младшим. Таким образом, мальчишки учиться быть помощниками.

Не все, правда, умеют разговаривать между собой. Наковыряют междометий в Интернете и на этом говорят. Я, конечно, не грамотей, но явное коверкание речи поправляю, говорю «нет такого слова», объясняю, какие есть.

Но основная задача конечно — творчество. Нацеливаю их на то, чтобы бывая в Интернете и социальных сетях, они не развлекались, а выискивали нужную информацию.

Отговорка любого ученика: «а зачем мне это нужно, мне это в жизни не пригодится». А вот простая задача. Учили математику? Учили. Дроби учили? Учили. А сейчас решаем задачу: на 25 литров бензина нужно залить 1 литр масла. А сколько масла необходимо на литр бензина? Простая задача, но вот дети сели, и 7 человек не могли решить. Даже те, что решали на калькуляторах. Говорю: «Решайте, пока не решите, это жизнь. Неправильно сделаете — и машина выйдет из строя».

Культуру вождения прививаете?

Конечно, это очень важный момент. Мальчишка еще маленький, а я его уже парковаться учу — на детском автомобильчике. Говорю, «Вот видишь, ты не умеешь парковаться, и другой не умеет парковаться. И в жизни так, когда вы едете по дороге».

Учу, чтобы дети умели прощать другим ошибки: «кто-то только первый раз сел за руль — то то уже давно ездит. И твоя крутость не в том, что ты выйдешь с битой и начнешь обидчика бить, а в том, что ты его простишь — вот это сложно». Они пока этого не понимают. Но если раз сказал, два сказал — дети со временем будут по-другому воспринимать участников дорожного движения.

Любить нужно людей, а не железяки

Сергей Александрович, по Вашему мнению День автомобилиста это чей праздник? Всех любителей «железяк»?

Да это праздник, но не любителей «железа». Любить надо людей: папа, мама, ребенок. Железякам можно увлекаться, быть фанатом, неравнодушным быть.

Это с возрастом приходит, что нужно окружающим больше добра делать. Самая большая ценность — это люди, это взаимоотношения, и это память.

Пусть рождается дружба, появляются новые друзья, коллектив, — повод покататься.

Хочу чтобы у моих ребят от души шла потребность помогать и общаться. Чтобы никто не стоял и не смотрел, если у кого-то машина заглохла.

А потом я знаю, пройдет много-много лет, эти ростки понимания в детях прорастут. Дерево вырастет, если немножко за ним поухаживать. И будут яблоки, и будет тень, всем будет хорошо.

Поздравляю Всех автомобилистов с праздником! Желаю, чтобы больше было увлеченных людей, чтобы все уважали друг-друга. Тогда и аварий будет меньше, и дорог разбитых.

А семьи будут, как ни странно, крепче — исчезнет нервотрепка. Это же хорошо, когда папа и ребенок чем-то увлекаются — такой социально полезный «наркотик».

Справка:

Родился 12 ноября 1955 г. в г. Новоалтайске, в семье железнодорожников: отец — машинист электровоза, мать — учитель начальных классов в железнодорожной школе.

Закончил автотранспортный факультет Политехнического института по специальности «Двигатели внутреннего сгорания».

Трудовую деятельность начал, обучаясь в институте, руководителем кружка малогабаритной техники в Доме пионеров Центрального района г. Барнаула. После окончания института работал до 1981 года в центральном конструкторском бюро завода «Трансмаш» им. В.И. Ленина. Далее — директор Барнаульского Центра Молодёжных Жилых комплексов, главный инженер в Торговом доме «Алтан» С 2010 г. В настоящее время руководит Автоклубом для школьников в Алтайском краевом дворце творчества детей и молодежи.

Активную общественную жизнь Сергей Александрович вел ещё с института: художественная самодеятельность, боец стройотрядов, секретарь комсомольской организации ЦКБ, член завкома комсомола, долгое время был членом сборной Алтайского края по авторалли.

В 2003 году с группой единомышленников Поспелов создал, а с 2005 г. возглавил Алтайскую краевую общественную организацию «Алтайская федерация автомобильного спорта», которая с 2004 года является действительным членом РАФ (Российской Автомобильной Федерации).

За время деятельности в АКОО «АФАС"Сергей Поспелов неоднократно поощрялся грамотами, дипломами, Благодарственными письмами от администраций города и края, в том числе: благодарность главы г. Барнаула за проведение мероприятий, посвящённых 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Благодарность главы администрации г. Барнаула за личный вклад в социально — экономическое развитие города, юбилейная медаль Алтайского края, медаль Алтайского края «За заслуги перед обществом».