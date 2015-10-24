Степанакерт, 24 октября, 2015, 20:59 — ИА Регнум. 24 октября с центральной площади Возрождения столицы Нагорно-Карабахской Республики г. Степанакерта стартовал молодёжный тур «Узнаем нашу страну», посвящённый 24-летию провозглашения НКР. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте.

Тур, в котором участвовало свыше 200 молодых людей, представлявших молодёжные организации НКР и высшие и средние специальные учебные заведения республики, проходил по маршруту Мхитарашен — ущелье Унот — Карин так. В селе Каринтак состоялось возложение цветов к памятнику воинам-освободителям, погибшим в ходе Карабахской войны.

В туре принял участие президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян. Глава государства подчеркнул важность роли молодёжи в жизни страны, отметив, что патриотичная молодёжь, вооружённая разносторонними знаниями, является активнейшим защитником границ родины и созидателем её будущего, и государство будет и впредь держать в центре внимания проблемы, касающиеся молодого поколения.

Участники тура ознакомились с историко-культурными местами, послушали рассказы о героических эпизодах, разворачивавшихся на местности в годы Карабахской войны. Была также организована культурно-развлекательная программа.

Цель мероприятия — содействовать военно-патриотическому воспитанию молодёжи и её сплочению, всестороннему знакомству с краем, стимулирование здорового образа жизни.

Мероприятие было проведено по инициативе министерства культуры и по делам молодёжи НКР в сотрудничестве с министерством образования, науки и спорта республики и Шушинской райадминистрацией.