Москва, 24 октября, 2015, 20:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуру Олега Дербилова на должность судьи Верховного Суда. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

photo-moskva.ru Верховный суд РФ

«Руководствуясь пунктом «е» статьи 83 Конституции и пунктом 1 статьи 6 Закона «О статусе судей в Российской Федерации», Президент представил Совету Федерации кандидатуру Олега Анатольевича Дербилова для назначения на должность судьи Верховного Суда», — говорится в сообщении.

В июле 2015 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала зампредседателя Ленинградского окружного военного суда Олега Дербилова на должность судьи в коллегию по делам военнослужащих Верховного суда РФ, передает Правo.ru.

С апреля 2005 года Дербилов — судья Лениградского окружного военного суда, а в мае 2013 назначен в нем заместителем председателя и возглавил кассационно-надзорную группу. С 2012 года входит в состав ВККС. Женат, имеет сына.