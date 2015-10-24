Москва, 24 октября, 2015, 16:54 — ИА Регнум. Оборонные расходы федерального бюджета в 2016 году вырастут на 0,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Как передает корреспондент ИА REGNUM, это следует из проекта бюджета 2016 года, внесенный правительством РФ на рассмотрение в Госдуму.

af.mil Десантники 106-ой дивизии

Речь идет о сумме в 3,145 трлн рублей или 4% ВВП, говорится в документе. Что касается расходов на социальную политику, то они увеличатся на 6,4% в 2016 году и составят 4,45 трлн рублей, или 5,7% ВВП. Расходы на пенсионное обеспечение предполагаются на уровне 3,07 трлн рублей, что на 7,7% превышает показатель 2015 года.

По словам министра финансов России Антона Силуанова, расходы на ведение военных действий в Сирии в бюджете 2016 года предусмотрены в пределах расходов Минобороны. «Предусмотрены в пределах бюджета министерства обороны. Никаких дополнительных средств не предусмотрено», — уточнил министр.