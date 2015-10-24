Степанакерт, 24 октября, 2015, 16:08 — ИА Регнум. Россия была вынуждена вмешаться в сирийскую гражданскую войну, чтобы остановить хаос и спасти Европу. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил эксперт из Нагорного Карабаха Вардан Асцатрян.

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«Говоря о сегодняшней ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке в целом, можно констатировать, что «Исламское государство», преследуя далеко идущие цели, стремится сломать систему международных отношений, сложившуюся после Второй мировой войны на основе решений Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций», отметил он, добавив, что в результате, помимо прочих угроз, появилось огромное количество беженцев, которым не оставалось ничего другого, как искать прибежище в Европе.

По словам Асцатряна, тем самым создалась серьёзная угроза безопасности и стабильности Европы. «Стремясь не допустить окончательного разрушения существующего миропорядка, к которому человечество шло на протяжении многих веков, Россия вынуждена была вмешаться, чтобы остановить этот хаос, и, осуществляя превентивные шаги, в первую очередь спасает Европу. Европейцы должны быть очень благодарны России, что она смогла остановить продвижение ИГ и миграцию населения из Сирии и региона в целом. Сегодня Сирия постепенно обретает стабильность, и по мере стабилизации ситуации беженцы потихоньку начнут возвращаться на родину», — полагает эксперт.

Касаясь причин создавшейся ситуации, он отметил следующее: «Некоторые мировые игроки, руководствуясь своими амбициями и игнорируя нормы международного права, пожелали сместить того или иного правителя в крайне грубой, волюнтаристской форме, не предлагая взамен ничего конструктивного, что привело к хаосу, массовым недовольствам населения. На фоне безвластия, говоря восточным языком, джин вырвался наружу — появились люди, не признающие завоеваний цивилизации. Их целью является разрушение существующего миропорядка и в первую очередь мировых банковских систем, а в конечном итоге — создание халифата от Испании, Португалии до Китая, Индии и установление мирового господства».

Вот как Асцатрян комментирует действия России в Сирии: «Если кто-то видит в действиях России агрессию или имперские амбиции, то прежде чем рассуждать подобным образом, необходимо посмотреть на исторические факты. А они свидетельствуют о том, что как в Российской империи века назад, так и в составе нынешней Российской Федерации ни один народ не ассимилировался, любая народность имеет право разговаривать и учиться на родном языке, развивать собственную культуру и традиции. Также регионы, находившиеся под влиянием России, например, государства Средней Азии — Таджикистан, Киргизия, Туркмения, Узбекистан, Казахстан — в наследство от Российской империи и Советского Союза получили развитую инфраструктуру, институты, школы, предприятия. А в соседних государствах, которые находились вне сферы влияния России (Афганистан, Пакистан и т.д.), царило средневековье. И сегодня Россия ни на что не претендует, она в первую очередь спасает систему международных отношений и миропорядок, оберегает мир от хаоса. Однозначно, шаги России были необходимы, в противном случае началась бы цепная реакция разрушительных процессов, которую невозможно было бы остановить. Ведь сама система власти и государственности существует в определённых условиях, а действия некоторых властей предержащих могли привести к разрушению существующих основ».

Аналитик также отметил недопустимость преподнесения некоторыми кругами действий России как борьбу с исламом.

«Российская государственность с уважением относится к представителям всех религий, о чём, в частности, свидетельствует недавнее открытие в Москве мечети. И многим государствам есть чему поучиться у России в выборе цивилизационного уклада, в данном случае федеративности. К примеру, у Турции была историческая возможность после распада Османской империи выбрать правильный уклад государства, исходя из наличия большого количества наций и народностей на данной территории. Однако предпочли республику, что привело к проблемам, с которыми Турция сталкивается сегодня. Кстати, Персидская империя, принимая во внимание большое число наций и народов, проживающих на её территории, изменила национальное название Персия на территориальное название Иран, чтобы искоренить ростки несправедливости и предотвратить проблемы подобного рода.

То есть сама история говорит о характере того или иного государства. Поэтому надо зреть в историю, чтобы давать правильную оценку сегодняшним реалиям. В случае с Россией все факты говорят в её пользу», — резюмировал Асцатрян.