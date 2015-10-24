Москва, 24 октября, 2015, 14:39 — ИА Регнум. Вопрос об индексации стипендий учащимся вузов и коллеждей может быть рассмотрен при подготовке проекта бюджета-2016 ко второму чтению. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября, об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Илья Репин. Студент-нигилист. 1883

«Это один из тех вопросов, который предстоит обсуждать в рамках подготовки законопроекта ко второму чтению. Индексация стипендий является одним из приоритетов, который, мы считаем, необходимо рассмотреть при подготовке бюджета ко второму чтению. Хотя я не готов сейчас сказать, какое решение в итоге будет принято, просто потому, что нам надо посмотреть ресурсы», — сказал Макаров.

По его словам, в целом расходы на социальную политику увеличиваются в проекте бюджета на 2016 год на 6,4% по сравнению с уточненными параметрами 2015 года, по сравнению же с первоначальным законом о бюджете на 2015 и плановый период 2016—2017 годов они сокращаются на 2,4%.

Ранее вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец сообщила, что стипендии в 2016 году индексироваться не будут.