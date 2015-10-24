Великий Новгород, 24 октября, 2015, 14:21 — ИА Регнум. Более 200 новгородских чиновников сегодня, 24 октября, приняли участие в уборке картофеля на поле компании «Бристоль» в Солецком районе Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона, «картофельный десант» возглавил губернатор Новгородской области Сергей Митин.

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«В советские годы помощь в уборке урожая горожане оказывали от некой безысходности — сельчане сами не могли убрать урожай. Сегодня, конечно, весь урожай у нас собирается с полей. И сегодняшняя акция, скорее, жест поддержки нелегкого труда аграриев», — отметил Сергей Митин.

По его словам, за первый час работы было собрано 12 тонн картофеля, всего планируется собрать порядка 50 тонн. Митин сообщил, что на средства от продажи собранного чиновниками картофеля будут закуплены овощи для 140 воспитанников детского дома-интерната имени Ушинского и других социальных учреждений. Кроме того, ООО «Бристоль», которое организовало сбор урожая с участием чиновников, также безвозмездно передаст овощи социальным учреждениям.

Новгородский губернатор отметил, что компанией «Бристоль» был посажен картофель на площади 460 га, многие земли вновь введены в оборот после длительного простоя. Сейчас компания строит в Солецком районе логистический центр мощностью 15 тыс. тонн картофеля, и в ноябре планирует сдать его первую очередь на 3,5 тыс. тонн хранения.

Всего, по словам Митина, в Новгородской области в этом году уже собрано 365 тысяч тонн картофеля — это рекордное количество.