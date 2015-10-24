Москва, 24 октября, 2015, 14:03 — ИА Регнум. В проекте бюджета на 2016 год предполагается резкое снижение нефтегазовых доходов, ненефтегазовые доходы увеличиваются. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября, об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы Андрей Макаров («Единая Россия»), комментируя проект бюджета на 2016 год, представленный правительством в Госдуму.

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«Нефтегазовые доходы резко сокращаются в доле общих доходов — если год тому назад эта цифра была 50,8%, то сейчас предполагается, что они составят 44%. Это то, что министерство финансов озвучивает как-то, что мы начинаем излечиваться от «голландской болезни» (т.е. от ресурсной зависимости)», — отметил Макаров, подчеркнув, что излечение от «голландской болезни» происходит не связи с предпринятыми Минфином мерами, а «само по себе».

При этом ненефтегазовые доходы увеличиваются в проекте бюджета на 2016 год с 49,2% до 56%, рассказал депутат.