Берлин, 24 октября, 2015, 13:38 — ИА Регнум. Европейский, особенно немецкий бизнес, настроен активно сотрудничать с российскими компаниями. Это вынуждает германскую прессу сомневаться в целесообразности продления санкций, а европейские компании идти на сближение с «Газпромом». Ярким подтверждением потепления германо-российских отношений является создание русско-немецкой предпринимательской платформы и возобновление «Петербургского диалога».

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Российская экономика восстанавливается

У России появилась надежда на возвращение западных денег. Ей удалось остановить отток капитала. Российские власти надеются, что теперь экономика страны начнет расти, пишет газета «Die Welt».

Хотя пока Российская экономика, по мнению издания, находится в глубоком кризисе, в обозримой перспективе возможно улучшение. Крупнейшему в мире производителю никеля и палладия — компании «Норильский никель» удалось получить международной заем более чем в миллиард долларов сроком на семь лет. А вскоре и ведущий мировой экспортер газа — «Газпром» после почти годичного перерыва вернулся на финансовый рынок и привлек около 900 миллионов евро на три года. Лед, кажется, тронулся, полагает газета.

Впрочем, с чисто экономической точки зрения, это и неудивительно, учитывая, что и «Норильский никель» и «Газпром» являются предприятиями, которые непосредственно не попали под санкции ЕС, а лишь косвенно пострадали от ограничения доступа к западным рынкам капитала, подчеркивает «Die Welt».

Положительное сальдо

Между тем гораздо большее оживление в России вызывает другая новость из финансового сектора. По предварительным данным российского Центробанка, в третьем квартале этого года впервые за последние пять лет приток капитала превысил отток. В частности, чистый приток капитала составил 5,3 миллиардов долларов, сообщает издание.

Немцы усомнились в санкциях

По словам газеты, в последние недели высказывания ведущих европейских политиков, особенно немецких, на тему укрепления российской экономики участились.

«На этом фоне общеевропейский консенсус по поводу продления антироссийских санкций заметно слабее, чем 15−16 месяцев назад», — приводит «Die Welt» слова эксперта по Восточной Европе из Инсбрукского университета Герхарда Манготта.

Из-за санкций вести дела с Россией немецким компаниям стало гораздо труднее. Возросли сложности и неопределенность, отмечает газета «Frankfurter allgemeine Zeitung».

Бизнес наводит мосты

Немецкие и российские бизнес-объединения снова хотят активно работать друг с другом. Их представители уже создали в Москве специальную платформу для предпринимателей с целью более тесного сотрудничества. Так они намерены противопоставить экономику политике, пишет журнал «Wirtschafts Woche»(WiWo).

В создании предпринимательской платформы с российской стороны приняли участие Российский союз промышленников и предпринимателей и Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», а с немецкой — Восточный комитет немецкой экономики и Германо-российская внешнеторговая палата, добавляет газета «Deutsche Wirtschafts Nachrichten» (DWN).

По словам Германо-российской внешнеторговой палаты в Москве, цель этой инициативы — расширение двустороннего сотрудничества и создание дополнительных рамочных условий для деятельности инвесторов в обеих странах.

«Совместное политическое выступление во имя экономики», — цитирует WiWo заявление Германо-российской внешнеторговой палаты.

Создание германо-российской платформы для предпринимателей — только один из инструментов, с помощью которых делается попытка улучшить отношения между двумя странами, пострадавшие из-за украинского кризиса, уточняет издание.

Платформа должна стать лидером в развитии двусторонних отношений. Так как германо-российские отношения резко ухудшились из-за кризиса на Украине, а торговля между двумя странами значительно просела, полагает DWN.

Возобновление диалога

Бизнес-ассоциации Германии настаивают на новой политике по отношению к России. Чтобы усилить свое присутствие и влияние на политическом уровне российские и немецкие бизнес-ассоциации не только создали новую платформу для сотрудничества, но и возобновили «Петербургский диалог».

Как сообщает DWN, «Петербургский диалог» после долгого перерыва вновь состоялся в Потсдаме. Главной темой мероприятия стала «Модернизация как возможность для построения общего европейского дома».

«Мы желаем в самый сложный за последние 25 лет период для германо-российских отношений вновь начать разговаривать друг с другом», — цитирует газета сопредседателя «Петербургского диалога» с немецкой стороны Рональда Пофаллу.

Европа благоволит «Газпрому»

Тем временем крупнейшая в Центральной Европе нефтяная компания OMV и «Газпром» укрепляют сотрудничество. В OMV сейчас изучают возможности поставок российской нефти со стороны «Газпрома». Компании намерены активно работать вместе и в других сферах, пишет газета «Handelsblatt"(HB).

По словам газеты, компании уже подписали соглашение о намерениях в рамках встречи гендиректора OMV Райнера Зеле и главы «Газпрома» Алексея Миллера. Сейчас OMV изучает возможность поставок российской нефти через «Газпром».

ЕС нужна русская нефть

В настоящее время OMV получает нефть в основном из Румынии и Казахстана. Из России тоже, но пока у нее нет договора о поставках с «Газпромом». OMV надеется достичь соглашения в ближайшие месяцы. OMV и «Газпром» будут сотрудничать также в эксплуатации участков сибирского нефтегазового месторождения «Уренгой». О сделке было объявлено еще в сентябре. Сотрудничество предусматривает обмен активами. Помимо этого обе компании заключили соглашение о расширении газопровода «Северный поток», передает HB.