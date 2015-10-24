Калуга, 24 октября, 2015, 13:24 — ИА Регнум. Более 20 поисковых отрядов, входящих в реестр поисковых объединений калужского региона, представители органов исполнительной и законодательной власти, ветеранских и молодежных общественных организаций области приняли 24 октября участие в торжественном закрытии областной «Вахты Памяти — 2015», посвященной 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

Андрей Ткачев Торжественное закрытие «Вахты памяти — 2015»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования и науки Калужской области, на военно-мемориальном комплексе «Зайцева Гора» в районе деревни Цветовка в Барятинском районе состоялся торжественный митинг и лития по усопшим. После церемонии перезахоронение останков 217 бойцов и командиров РККА, обнаруженных при проведении поисковых работ, участники возложили венки и цветы к памятнику советскому солдату.

Руководители поисковых отрядов приняли решение объявить следующий год в поисковом движении Калужской области «Годом 1941-го», сделав упор на поиски останков погибших именно в тех местах, где прошли битвы в 1941 году.

Мероприятие прошло в соответствии с планом поисковых работ, в рамках реализации областной государственной программы «Патриотическое воспитание населения Калужской области на 2015−2020 годы».

Напомним, при проведении Вахты Памяти-2015 поисковым отрядам удалось найти 2 600 человек, погибших на территории Калужской области в годы Великой Отечественной войны.