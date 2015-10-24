Мадрид, 24 октября, 2015, 13:19 — ИА Регнум. Более интересной темой, чем Сирия, может быть только тема «Путин и Сирия». Испанская пресс-неделя прошла именно под таким слоганом. Нельзя сказать, чтобы пиренейским СМИ совсем больше нечего было освещать: тут и охота на коррупционеров из партии каталонского лидера Артура Маса и трения между социалистами и народниками в свете приближающихся парламентских выборов и даже скандальчик с одним из судей бригады, которая будут обслуживать испанское футбольное «класико» «Реал» — «Барселона» 21 ноября. Но это все — темы на черный журналистский день.

ruscale.ru Современные российские солдаты с СВД. Пластиковые фигурки

«Москва считает, что отказ США принять российскую делегацию для обсуждения возможного взаимодействия двух стран в Сирии проявлением слабости Вашингтона, — писала в начале недели El Mundo. — Таково резюме премьера РФ Дмитрия Медведева, который квалифицировал поведение Соединенных Штатов, как тупизм». Перевод на испанский медведевского текста, конечно, вольный, но, похоже, корреспондентам издания очень уж сильно хотелось натолкнуть читателя на сравнение реакции российского главы правительства с почти идентичными словами Барака Обамы «вмешательство России в сирийский конфликт — это признак слабости, а не силы».

«Российские самолеты совершили 700 вылетов и уничтожили 750 военных объектов террористов, которые теряют внутреннюю сплоченность и все чаще склоняются к дезертирству. Москва уже заявляет о том, что своими действиями практически разрушила инфраструктуру ИГ и уверена в том, что только ее вмешательство в сирийские дела позволило изменить ситуацию в САР к лучшему. Кремлю вторит Дамаск, заявляющий, что международная коалиция во главе с США только делает вид, что пытается решить кризис в стране», — заключает El Mundo в статье «Россия считает «тупизмом» отказ США вести переговоры о совместной операции в Сирии».

Обама оказался-таки небезнадежен и через пару дней «вернулся к теме альянса с Россией», как отметила АВС. Правда, вернулся он уже не в качестве акцептора чужих идей, а в образе источника интересных мыслей. Чужих, но выданных за свои. В полном соответствии с методом Шелленгберга, описанным в «17 мгновениях…»: раскритиковать чужое, заставить его забыть и через некоторое время выдать его уже как собственную идею. «Некоторое время» в трактовке американского президента было, правда, сокращено до минимума, но это не помешало ему получить в испанской прессе характеристику миротворца.

«США главенствуют в коалиции, уже год наносящей удары по позициям ИГ в Сирии и Ираке. А Россия бьет и по другим группировкам, оппозиционным режиму Башара Асада, — отметила АВС. — Пентагон собрался переориентировать Россию в целях на сирийской территории, однако пока ограничился признанием того, что вынужден будет изменить маршруты своих самолетов и дронов, чтобы не пересечься нигде с русскими, но продолжить при этом бомбардировки ИГ в нормальном режиме».

«Российский президент продемонстрировал свое желание решать сирийский конфликт не только военными, но и политическими методами, — сообщает своим читателям El Confidencial. — Он считает, что его страна может подключиться к блоку мощных государств мира, сосредоточенных на ближневосточной проблеме». Правда, видит Путин решение этой проблемы «только при условии оставления Асада у власти и в расчете на то, что сирийский народ впоследствии сам будет решать свою судьбу».

По мнению El País, усилия президента Путина в Сирии — это «попытка РФ восстановиться и закрепиться в мировом сообществе со статусом одной из держав, имеющих определяющее значение. На той позиции, которая была утеряна после распада Советского Союза. Молниеносный и не запланированный заранее, необъявленный визит Башара Асада в Кремль показывает, на кого ориентируется САР, и это очень волнует Турцию. Вплоть до того, что Реджеп Эрдоган обращается к Владимиру Путину за комментариями результатов визита по телефону».

«Мало кто знает, на сколько времени растянется русская военная операция в Сирии, в которой уже участвуют не только ВКС, но и ВМФ в лице Каспийской флотилии. Действия последней говорят о том, что Иран тоже подтягивается в союзники России. Никто не знает, во что обходится русским сирийская война, как не знает и о том, как это отразится на экономике их страны», — пишет El País.

Не получив никаких сведений о стоимости войны из официальных источников, испанские СМИ отправляются на поиски финансовой информации самостоятельно.

«Война — это бизнес», — утверждает El Mundo. «Уже не впервые действия российских военных за рубежом создают условия для подъема и развития текстильной промышленности. В 2014 году Россию наводнили футболки с изображением Владимира Путина, которые реализовывались в больших количествах. Опьянение успешным возвращением Крыма, подаренного Хрущевым Украине в 1954 году, до сих пор еще не прошло — футболки все еще идут нарасхват. Как, впрочем, и новые — с надписью «Поддержим Асада!» Русские с удовольствием покупают наборы игрушечных солдатиков, наряженных по моде «вежливых людей», проведших операцию в Крыму. Сегодня эти «маленькие зеленые человечки» украшают корпуса телевизоров во многих крымских квартирах. Так же часто, как испанцы декорируют свои домашнюю утварь фигурками быка. Майки с изображением самолета Су-30 были раскуплены за один день, тот самый, когда эти машины совершили свой первый боевой вылет в Сирии. В России господствует мода, поддерживающая сегодня Сирию — от камуфляжной одежды до военных палаток. В которых можно переночевать, чтобы почувствовать себя в сирийской пустыне.

Русские летчики подвешивают камеры видеонаблюдения к бомбам и эти камеры транслируют весь полет снаряда до цели. Все это транслируется по российским телеканалам. Вплоть до того, прогноз погоды на «России 24» может начинаться словами «В Сирии сегодня ясно. Погода, подходящая для бомбардировок».

К этому тексту на портале присоединятся видеосюжет, в котором ведущая раздела погоды произносит именно эти слова».

Правда, человек, знающий русский язык может заметить, что артикуляция ведущей не всегда совпадает с со словами, звучащими с экрана. Для того, чтобы минимизировать число таких наблюдательных зрителей текст про бомбардировки произносится, когда камера дает ведущую на дальнем плане, а на крупном она произносит вполне стандартные тексты. Сложно сказать, насколько доходы от реализуемых товаров покрывают затраты на ведение военных действий, но нельзя не согласиться с итоговым выводом El Mundo, комментирующим рекордный рейтинг популярности В. Путина в октябре (89,9% по данным ВЦИОМ): «Война в Сирии добавляет популярности Путину, она просто возносит его в небеса. Нынешние 89,9% не идут ни в какое сравнение с 58,8%, которые имел Путин в 2012 году, возвращаясь в президентское кресло под шум протестующих улиц».