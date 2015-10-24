Владивосток, 24 октября, 2015, 10:45 — ИА Регнум. В Приморье под колесами автомобиля погиб дальневосточный леопард. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает пресс-служба приморского управления МВД России.

пресс-служба приморского УМВД Сбитый леопард

Сообщается, что автомобиль Nissan Wingroad сбил выскочившего на дорогу дальневосточного леопарда. Также на сайте приморского УМВД опубликована фотография сбитого леопарда.

В полиции уточнили, что инцидент произошел сегодня утром в районе села Кравцовка на 35-м километре автодороги Раздольное — Хасан. Известно, что водитель увидел выскочившего леопарда и попытался затормозить.

Дальневосточный леопард — самый редкий представитель семейства кошачьих на планете. Ещё в 2000 году численность дальневосточных леопардов составляла всего 30 особей. Сейчас в приморских лесах живут 70 представителей этого редкого вида животных.