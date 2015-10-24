Архангельск, 24 октября, 2015, 10:30 — ИА Регнум. «Идея создания в Мурманске арктического вуза выглядит неразумно. Такой университет не должен быть открыт как арктический», — заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM профессор, советник ректора Северного (Арктического) федерального университета Альберт Сметанин.

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«Если университет все-таки будет открыт, то он не должен быть арктическим. В Архангельске есть прекрасный вуз, который занимается подготовкой кадров для Арктики. Такие регионы как Мурманск, Ненецкий АО, Коми, Карелия находятся в зоне обслуживания САФУ. На мой взгляд, создавать конкурентную структуру неразумно. Арктические проекты должны остаться под нашим «зонтиком». Кроме этого, тратить деньги на создание альтернативного вуза экономически не выгодно, — считает советник ректора.

Как сообщало ИА REGNUM, по замыслу властей, Мурманский арктический государственный университет позволит объединить материально-технические и образовательные ресурсы, повысить общее качество образовательных услуг и вполне может стать крупнейшим образовательным центром России за Полярным кругом.

Добавим, в Мурманском арктическом государственном университете будут сосредоточены более 600 человек профессорско-преподавательского состава и свыше 20 укрупненных групп направлений подготовки высшего образования.

Напомним, САФУ в последнее время пережил ряд потрясений.

13 марта было возбуждено уголовное дело в отношении ректора Северного Арктического федерального университета Елены Кудряшовой. По версии следствия, в 2011 году ректор в процессе подготовки и строительства здания библиотеки САФУ из личной заинтересованности необоснованно заключила ряд договоров с некомпетентной московской фирмой, что повлекло причинение материального ущерба учебному заведению на сумму более 7 миллионов рублей.

Напомним также, что 28 апреля 2014 года Ломоносовский районный суд Архангельска огласил приговор по уголовному делу в отношении экс-проректора по инфраструктурному развитию Северного Арктического федерального университета Дмитрия Таскаева. Бывшему вузовскому чиновнику назначено наказание в виде 4,5 лет колонии строгого режима и штрафом в 105 млн рублей.