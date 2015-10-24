Донецк, 24 октября, 2015, 08:45 — ИА Регнум. Власти донецкой народной республики уведомили международную организацию «Врачи без границ» об отзыве аккредитации. Об этом «Врачи без границ» сообщили на своем официальном сайте сегодня, 24 октября.

fxstock.ru Врачи без границ

В письме власти ДНР потребовали прекратить деятельность организации на территории республики без каких-либо объяснений.

Директор «Врачей» без границ» Барт Янссенс попросил власти ДНР не отзывать аккредитацию, так как организация предоставляет необходимую медицинскую помощь на территории республики, в частности завозит препараты для лечения туберкулеза, инсулин для больных сахарным диабетом и проводит гемодиализ для лечения болезней почек.

Напомним, власти ДНР 15 сентября этого года заявили, что деятельность «Врачей без границ» в республике находится под вопросом. Дело в том, что на складах этой организации были обнаружены незаконно-хранящиеся сильнодействующие психотропные препараты. 22 сентября деятельность организации на территории ДНР была запрещена.