Москва, 24 октября, 2015, 04:45 — ИА Регнум. 30 октября в Москве состоится важное для российского анимационного кино событие — в кинотеатре «Космос» откроется Большой фестиваль мультфильмов, в девятый раз проводящейся в нашей стране. В рамках фестиваля пройдут показы работ талантливых мультипликаторов со всего света: зрители смогут увидеть лучшие образцы корейского, немецкого, французского, норвежского и польского кинематографа. В программу войдут как новейшие фильмы, так и картины прошлого века, начиная с 1920-х годов. Одними из главных событий фестиваля станут традиционная лекция знаменитого художника-мультипликатора Юрия Норштейна и встреча с питерским режиссером Константином Бронзитом. Кроме кинопоказов будут организованы тематические музыкальные вечеринки для всей семьи.

Цитата из м/ф «Уборная история – любовная история». реж Константин Бронзит. 2006. Россия Цветы

Откроет фестиваль французская детективная картина «Мальчик-фантом» Алана Ганьоля и Жана-Лупа Фелисьоли, знаменитых создателей фильма «Кошачья жизнь», который ранее был представлен на БФМ и получил номинацию на премию «Оскар».

Новинки мирового кино зрители любых возрастов увидят в подборках «Победители» и «Премьеры». В них войдут 5 российских мультфильмов, снятых за прошлый год, и 5 самых успешных зарубежных короткометражек. Специальный блок составит показ «Такова жизнь», посвященный социальным проблемам, с которыми ежедневно сталкивается современный человек. Здесь расскажутся истории об отношениях между родителями и детьми, о сложностях профессиональной жизни и о том, куда могут привести собственные желания и мечты.

Впервые на БМФ будут траслироваться шедевры немецкого авангардистского кино, снятые в 1920−30-е годы. Картины прокомментирует особый гость фестиваля Андрэ Экарт, который также продемонстрирует программы Штутгартского фестиваля.

Множество работ представят молодые режиссеры. Традиционный показ фильмов российских студентов дополнит архив самой знаменитой школы анимации Англии-Royal College of Art, в который войдут подборка лучших картин за последние 30 лет и дипломные работы бывших учеников колледжа, ставших впоследствии звездами мультипликации. Великобритания также представит в Москве 3 благотворительные программы для подростков и взрослых. Польские режиссеры привезут в российскую столицу оригинальные мини-мультфильмы в сопровождении классической музыки и полнометражные картины этого года, признанные абсолютными фаворитами среди зрительской аудитории.

За презентацию достижений отечественного кинематографа будет отвечать главная советская студия анимации Союзмультфильм. Не так давно компанию возглавил знаменитый режиссер Михаил Алдашин. Сейчас новые детские мультфильмы созданные на студии побеждают на международных конкурсах и очень востребованы у организаторов зарубежных фестивалей. Подборка «Новая жизнь Союзмультфильма» покажет, чего смогла добиться студия за последнее время.

В честь юбилея «Муми-троллей» для самых юных зрителей будут транслироваться мультфильм про Финдуса и Петсона, приключенческая лента «Далеко на север», короткометражные картины из Норвегии и детские российские сериалы.

Продолжая знакомить любителей искусства с постсоветской анимацией, БМФ представит работы 1992 года, а также лучшие фильмы Российского фестиваля анимационного кино в показе «Суздаль-2002».

До сих пор неизвестно, будет ли вновь работать уникальная развлекательная площадка «Фабрика мультфильмов», состоящая из 20 мини-киностудий, работающих одновременно. По сообщению на официальном сайте, из-за непростого положения фестиваля в этом году «Фабрика» оказалась на грани срыва, но сейчас организаторы прилагают всевозможные усилия, чтобы провести ее в нормальном режиме.

Фестиваль завершится 8 ноября фильмом «Девочка-спутник и молочная корова» корейского режиссера Янга Хьюнг-юна, известного своими короткометражными работами и дебютировавшего этом году в полном метре. Закрытие фестиваля состоится 9 ноября в кинотеатре «Космос».

ИА REGNUM напоминает, что 27 сентября в Санкт-Петербурге завершился фестиваль анимации КРОК. В конкурсную программу единственного плавучего кинофорума вошли 175 работ из 44 стран. Главную награду фестиваля получила картина российского режиссера Светланы Филипповой «Брут».

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