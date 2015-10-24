Санкт-Петербург, 24 октября, 2015, 04:29 — ИА Регнум. Администрация Петербурга предлагает компании «Плаза Лотус Групп» — инвестору проекта приспособления под современное использование Конюшенного ведомства (XVIII века постройки), остановленному после протестов градозащитников — два участка земли под новые проекты. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства города, в Московском районе предполагается строительство гостиницы, в Петроградском — ледового дворца.

redapplerealty.ru Конюшенное ведомство в Петербурге

О строительстве ледового дворца в этом районе бизнесменами Михаилом и Борисом Зингаревич (совладельцы «Плаза Лотус Групп») Смольный сообщал еще в июле этого года. Любительская команда по хоккею «Невский легион» (возглавляет Михаил Зингаревич) выиграла IV Всероссийский фестиваль по хоккею «Ночная лига», а призом стал сертификат номиналом в 100 млн. рублей на строительство ледового дворца, который братья получили из рук президента РФ. Деньги должно выделить из федерального бюджета по Министерства спорта РФ, а администрация Петербурга участвует в проекте участком земли.

В пресс-службе Смольного отметили, что новые проекты «Плаза Лотус Групп» обсуждались на совещании с участием всех заинтересованных комитетов городской администрации и председателя совета директоров компании Михаила Зингаревича. «Объекты социальной сферы, школы, больницы, детские сады, спортивные комплексы, гостиницы являются приоритетными при формировании городской инвестиционной политики, — процитировала пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина. — Также мы продолжаем работу по возвращению в городскую казну Конюшенного ведомства при полном понимании и поддержке инвестора». Является ли содействие в строительстве гостиницы компенсацией уже вложенных средств в проект по Конюшенному ведомству, в пресс-службе Смольного не уточнили.

Как ранее писало ИА REGNUM, в августе «Плаза Лотус Гурпп» направили в Смольный документ о затраченных на проект 1,2 млрд. рублей. В компании тогда пояснили журналистам, что речь не идет о выставленной сумме компенсации, поскольку договор с администрацией города не разорван.

Комплекс Придворного Конюшенного ведомства постройки является объектом культурного наследия федерального значения, расположен в историческом центре Петербурга, недалеко от храма Спас-на-крови. В комплекс, в частности, входит церковь Спаса Нерукотворного Образа, в которой отпевали Александра Пушкина. Не менее ценными специалисты считают галереи, возведенные в XIX веке Василием Стасовым.

В 2010 году правительство Петербурга передало объект компании «Оранж-Девелопмент» (входит в «Плаза Лотус Групп») для современного использования и приспособления под апарт-отель. Общие инвестиции в проект оценивались в 5 млрд рублей. Пооект предусматривал большую перестройку пространства и, в частности, разделение построенных Стасовым галерей. Это вызвало бурный протест Совета по сохранению культурного наследия Петербурга.