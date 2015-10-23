Йоханнесбург, ЮАР, 24 октября, 2015, 01:51 — ИА Регнум. В пригороде Йоханнесбурга (ЮАР) порядка 120 человек получили ранения при экстренном торможении пассажирского поезда, сообщает BNO News.

ptzgovorit.ru Железная дорога

Инцидент произошел возле станции Эннердейл (31 км. от Йоханнесбурга). После экстренного торможения люди начали падать друг на друга, некоторые пассажиры в панике выпрыгивали из движущегося состава.

По предварительным данным, тормоза у пассажирского поезда сработали самопроизвольно. Причины инцидента выясняются.