Мехико, 23 октября, 2015, 22:22 — ИА Регнум. Власти Мексики эвакуировали порядка 10 тысяч туристов из различных отелей, расположенных в прибрежной зоне, где возможно прохождение урагана пятой категории «Патрисия». Об этом сегодня, 23 октября, сообщают власти Мексики.

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Около 500 автобусов задействованы в вывозе людей из прибрежной зоны подальше от побережья. Эвакуированные туристы сосредотачиваются в городе Гвадалахара в штатет Халиско.

Несмотря на то, что аэропорт Пуэрто-Вальярты закрыт из-за угрозы урагана, из него планируется два бесплатных вылета в Гвадалахару и Мехико с туристами на борту.

Власти Пуэрто-Вальярты распорядились, чтобы с 2 часов дня (22:00 мск) на улицах не осталось ни одного человека. Местные власти надеются, что это позволит избежать возможных человеческих жертв от прохождения мощнейшего в истории Мексики урагана.

В Пуэрто-Вальярту власти усиливают полицейские патрули, чтобы избежать мародёрства. В зоне урагана закрыты все школы, порты и заправочные станции. Для местных жителей созданы специальные временные убежища для людей.

По данным метеорологов ураган «Патрисия» является очень мощным. Сила ветра внутри урагана достигает 325 километров в час с порывами до 400 километров в час.