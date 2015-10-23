Степанакерт, 23 октября, 2015, 22:11 — ИА Регнум. Вопросы, касающиеся перспектив развития энергетических систем Нагорного Карабаха и Армении, а также межправительственного сотрудничества двух армянских республик были обсуждены сегодня на встрече премьер-министра Нагорно-Карабахской Республики Араика Арутюнян с делегацией министерства энергетики и природных ресурсов Республики Армения во главе с министром Ервандом Захаряном. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте.

Ерванд Закарян представил нынешнюю ситуацию в энергетической системе Республики Армения, остановившись на программах, вытекающих из долгосрочной стратегии развития энергетической системы РА.

Говоря об энергетической системе Нагорного Карабаха, премьер-министр НКР Араик Арутюнян отметил важность обеспечения последовательных капиталовложений для развития отрасли. При этом он заметил, что энергетика Арцаха (историческое название Карабаха) развивается исключительно за счёт восстанавливающихся источников энергии, по пути увеличения объёмов производства электроэнергии, параллельно с которым интенсивно растёт также потребительский спрос.

«Мы реализуем крупные экономические программы, которые год от года увеличивают внутренний спрос в электроэнергии. По этой причине мы последовательно увеличиваем также число сооружаемых ГЭС для поддержания энергетической самодостаточности республики на должном уровне», — сообщил Араик Арутюнян.

Глава правительства НКР отметил хороший уровень сотрудничества между соответствующими ведомствами Армении и Арцаха, что, по его словам, позволяет периодически осуществлять обмен опытом, модернизировать энергетическую систему Арцаха и повышать уровень её надёжности.

Обе стороны выразили готовность продолжить тесное сотрудничество в направлении развития отрасли, для чего был подписан соответствующий меморандум.