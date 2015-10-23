Тихвин, Ленинградская область, 23 октября, 2015, 21:38 — ИА Регнум. Госкорпорация «Росатом» планирует переместить твердые радиоактивные отходы страны с временных площадок в новые пункты захоронения. Одно из тридцати перспективных мест для ПЗРО находится в 40 км от Петербурга — около города Сосновый Бор. Обоснованы ли опасения местных жителей насчет такого соседства?

fresher.ru Знак радиационная опасность.

Согласно предварительным замыслам «Росатома», пункт захоронения радиоактивных отходов будет размещен в полутора километрах от Балтийского моря и в непосредственной близости с Сосновым Бором. Общественность считает такое расположение крайне рискованным для окружающей среды. Во время публичных слушаний в конце 2013 года предпроектная документация вызвала много вопросов, и разработчики решили обдумать возможные изменения в экономическом и техническом планах. Однако отказываться от идеи «Росатом» не будет.

Специалисты «Росатома» убеждены: перевозить уже имеющиеся в Сосновом Бору отходы в другое место — значит создать риск радиационного заражения. «Сегодня на площадке временного хранения РАО около Соснового Бора уже находится около 120 тыс. м3 отходов. Примерно столько же образуется при скором выведении из действия четырех блоков ЛАЭС-1. И приближенность пункта захоронения к существующим и производящимся отходам крайне важна», — комментирует ситуацию Никита Медянцев, руководитель Центра по связям с общественностью ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами».

Жители Соснового Бора и некоторые экологи выступают решительно против пункта захоронения, политики часто озвучивали эту проблему в рамках сентябрьской предвыборной кампании. Анатолий Канюков, координатор общественного движения «Красивая Ленобласть», сообщил ИА REGNUM, что петиция президенту РФ с требованием запретить строительство ПЗРО собрала уже более 50 тысяч голосов. Также активистами было создано движение «#япротивпзро», в рамках которого активисты в сентябре этого года возили по Ленобласти муляж бочки с ядерными отходами. Около бочки мог сфотографироваться любой желающий, выразив протест против планов «Росатома». Необходимо отметить, что активисты, выступая против пункта строительства ПЗРО, не предлагают решений, что делать с накапливающимися радиоактивными отходами.

Представители госкорпорации считают, что общественная оценка проекта во многом зависит от недостатка знаний в вопросе строительства подобных объектов. Претензии насчет предполагаемой близости ПЗРО к Балтийскому морю эксперты опровергают с помощью примера Финляндии, где пункт захоронения находится на острове Олкилуото на глубине около 70 метров. Также «Росатом» напоминает, что пункт захоронения РАО по определению обеспечивает наивысшую радиационную безопасность населения и окружающей среды на срок, пока отходы представляют угрозу.

Решение о возможной корректировке предварительных материалов будет принято к концу этого года. «Росатом» выразил готовность учесть конструктивную критику сторонних экспертов.