Тбилиси, 23 октября, 2015, 20:16 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили пригласил председателя парламента Давида Усупашвили и премьер-министра Ираклия Гарибашвили для обсуждения важнейших для страны вопросов.

fbko.ru Гонг.

Президент отметил, что готов встретиться с главами исполнительной и законодательной власти в любом приемлемом для них формате.

Важнейшей для страны темой Георгий Маргвелашвили считает ситуацию, сложившуюся вокруг телекомпании «Рустави-2» и вокруг свободы СМИ в целом. Этот вопрос президент уже обсудил с представителями парламентской и непарламентской оппозиции, неправительственных и международных организаций, дипломатического корпуса и СМИ.

«Как видно, парламентское большинство не смогло определиться в связи со встречей, поэтому я призываю председателя парламента Грузии и премьер-министра Грузии встретиться со мной в любом приемлемом для них формате для беседы о важнейших для страны вопросах», — заявил Маргвелашвили.