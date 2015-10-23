Архангельск, 23 октября, 2015, 19:20 — ИА Регнум. Численность населения арктических территорий продолжает снижаться. Такая тенденция прослеживается, начиная с 1989 года. За это время население сократилось уже на 350 тысяч человек. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил профессор, советник ректора Северного (Арктического) федерального университета Альберт Сметанин.

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Советник ректора сообщил, что в 70-х года экономика Архангельской области развивалась хорошо, а с 1989 года началось ее снижение и люди в поисках лучших условий стали уезжать в другие регионы. «Миграционный процесс — одна из главных и актуальных на сегодняшний день проблем. Раньше такого масштабного оттока населения с севера не было. Только у нас в регионе были достаточно высокие заработные платы. Сейчас же по уровню заработной платы от других регионов мы не отличаемся. Плюсом ко всему суровые климатические условия, дорогая медицина, отсутствие комфортного проживания и многое другое. Самая ключевая проблема — это бедность. Многие люди работают в коммерческих организациях, а бизнес не привык платить достойную заработную плату», — сказал Сметанин.

Профессор считает, что в современных условиях необходимо повышать корпоративную социальную ответственность бизнеса. «Разумеется, бизнес структуры тоже можно понять. Сейчас все стремятся экономить. Со стороны государства в этом плане должна быть государственная поддержка бизнеса, дающего людям работу и достойную заработную плату», — сказал Альберт Сметанин.

Также он подчеркнул, что на данный момент в правительстве страны разрабатывается заонопроект, касающийся развития Арктики. «Миграционные вопросы в этом законе обязательно найдут отражение», — резюмировал Сметанин.