Москва, 27 ноября, 2013, 18:38 — ИА Регнум. "У Украины есть план урегулирования противоречий, которые возникли в ходе переговоров относительно подписания соглашения об ассоциации с Европейским союзом", - заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время заседания Кабинета министров сегодня, 27 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM в Киеве.

"Европейский Союз не дал практического ответа на наши неоднократные обращения относительно поиска компенсаторов потерь Украины от закрытия рынков Таможенного союза. Мы не получили ни одного подтверждения касательно поддержки со стороны европейских и мировых финансовых институтов", - отметил Азаров.

Премьер в очередной раз повторил, что буквально накануне подписания соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом Международный валютный фонд выдвинул Украине "абсолютно неприемлемые условия предоставления кредита".

"Правительство Украины не может согласиться на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги вдвое и в то же время на замораживание заработных плат, пенсий, стипендий и социальных пособий, не может пойти на резкое сокращение доходов бюджета, а значит, на освобождение врачей, учителей, преподавателей вузов, уменьшение бюджетных мест для студентов. Также правительство не соглашается с перспективами девальвации национальной валюты - это приведет к резкому удорожанию импортных товаров, в первую очередь, лекарств, также не может отказаться от поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, что приведет к удорожанию продуктов питания", - сказал Азаров.

"Выполнение названных требований МВФ однозначно привело бы к социальному коллапсу и дискредитации курса европейской интеграции Украины в глазах украинцев", - подчеркнул премьер. "Мы должны выработать условия, при которых наша экономика избежит катастрофических потерь, а люди - краха европейских надежд и обвального ухудшения уровня жизни. У нас есть план урегулирования противоречий. Они возникли, как видно, в треугольнике интересов Украины, Европейского Союза и России. Поэтому логично и успешно их можно решать в трехстороннем формате. Кто закрывает на это глаза, тот на самом деле тормозит процесс подписания соглашения об ассоциации", - отметил Азаров.