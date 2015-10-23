Москва, 27 ноября, 2013, 18:38 — ИА Регнум. "У Украины есть план урегулирования противоречий, которые возникли в ходе переговоров относительно подписания соглашения об ассоциации с Европейским союзом ", - заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время заседания Кабинета министров сегодня, 27 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM в Киеве.

"Европейский Союз не дал практического ответа на наши неоднократные обращения относительно поиска компенсаторов потерь Украины от закрытия рынков Таможенного союза . Мы не получили ни одного подтверждения касательно поддержки со стороны европейских и мировых финансовых институтов", - отметил Азаров.

Премьер в очередной раз повторил, что буквально накануне подписания соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом Международный валютный фонд выдвинул Украине "абсолютно неприемлемые условия предоставления кредита".

"Правительство Украины не может согласиться на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги вдвое и в то же время на замораживание заработных плат, пенсий, стипендий и социальных пособий, не может пойти на резкое сокращение доходов бюджета, а значит, на освобождение врачей, учителей, преподавателей вузов, уменьшение бюджетных мест для студентов. Также правительство не соглашается с перспективами девальвации национальной валюты - это приведет к резкому удорожанию импортных товаров, в первую очередь, лекарств, также не может отказаться от поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, что приведет к удорожанию продуктов питания", - сказал Азаров.