Тбилиси, 23 октября, 2015, 18:56 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили очередную консультацию по ситуации, сложившейся вокруг телекомпании «Рустави-2», провел с представителями аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса.

vzglead.md Ситуация сложившаяся вокруг телекомпании «Рустави-2»

По информации пресс-службы президента Грузии, на встрече обсуждались возможности дипломатических миссий в плане снижения напряженности и содействия диалогу.

Представители дипкорпуса выразили надежду, что ситуация в стране скоро исправится и будет достигнут определенный прогресс.

Посол ЕС в Грузии Янош Херман отметил значение медиа-плюрализма и свободы СМИ для функционирования общества. А руководитель офиса связи НАТО Уильям Лахью заявил, что рад внести свой вклад в процессы, несущие стране мир и стабильность. Он одобрил шаги президента, которые, по его мнению, направлены на урегулирование ситуации. Лахью подчеркнул значение свободных СМИ для существования демократического общества. В то же время он отметил, что любой судебный процесс — дело сложное, и комментарии по его поводу в компетенцию дипломатов не входят.

«У грузинских политиков есть свои взгляды в связи с этими процессами, но мы все должны согласиться с мнением, что никто не должен политизировать судебный процесс», — заявил Лахью.

Читайте также: Вокруг «Рустави-2» в Грузии раскручивается очередной скандал