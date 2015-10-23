В регулярном чемпионате КХЛ сегодня сыграно восемь матчей
Москва, 23 октября, 2015, 23:21 — ИА Регнум.
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Хоккей с шайбой
- Амур (Хабаровск) — Торпедо (Нижний Новгород) 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
- Адмирал (Владивосток) — Динамо (Минск, Белоруссия) 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)
- Лада (Тольятти) — Нефтехимик (Нижнекамск) 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
- Ак Барс (Казань) — Трактор (Челябинск) 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
- Витязь (Московская область) — ХК Сочи (Сочи) 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
- Динамо (Москва) — Локомотив (Ярославль) 2:4 (1:0, 0:4, 1:0)
- Слован (Братислава, Словакия) — Авангард (Омская область) 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
- Медвешчак (Загреб, Хорватия) — Барыс (Астана, Казахстан) 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
С таблицей розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ можно ознакомиться здесь.