Москва, 23 октября, 2015, 23:21 — ИА Регнум.



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Амур (Хабаровск) — Торпедо (Нижний Новгород) 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

(1:1, 0:0, 0:2) Адмирал (Владивосток) — Динамо (Минск, Белоруссия) 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)

(0:1, 2:1, 3:0) Лада (Тольятти) — Нефтехимик (Нижнекамск) 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

(0:0, 1:1, 2:1) Ак Барс (Казань) — Трактор (Челябинск) 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

(2:0, 2:0, 1:1) Витязь (Московская область) — ХК Сочи (Сочи) 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

(1:0, 1:1, 1:0) Динамо (Москва) — Локомотив (Ярославль) 2:4 (1:0, 0:4, 1:0)

(1:0, 0:4, 1:0) Слован (Братислава, Словакия) — Авангард (Омская область) 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

(0:1, 0:2, 0:0) Медвешчак (Загреб, Хорватия) — Барыс (Астана, Казахстан) 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

С таблицей розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ можно ознакомиться здесь.