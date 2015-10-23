Москва, 23 октября, 2015, 18:42 — ИА Регнум. Рассмотрение проекта федерального бюджета на 2016 год в Госдуме необходимо провести менее чем за 60 дней, этот необходимо для того, чтобы регионы получили ориентир, какие трансферты они получат из федерального бюджета. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября, об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), комментируя внесения в Госдуму проекта федерального бюджета на 2016 год.

Politsurfer Андрей Макаров

«Напомню, что Бюджетный кодекс определяет время рассмотрения закона о федеральном бюджете — он должен быть рассмотрен в течение 60 дней. Мы договаривались о том, что нам необходимо будет сократить срок рассмотрения бюджета. Связано это с тем, что регионы получают ориентир, какие трансферты получат их бюджеты, и нам необходимо максимально ускорить эти сроки, чтобы регионы точно знали, на какую помощь из федерального бюджета они могут рассчитывать», — отметил Макаров, подчеркнув, что сокращение сроков будет осуществлено «не за счет качества рассмотрения данного документа».

По словам Макарова, вместе с проектом закона о федеральном бюджете на 2016 год в Госдуму поступили проекты законов о бюджете внебюджетных фондов на 2016 год — Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования, а также целый ряд законопроектов, которые вносит правительство и которые связаны с проектом бюджета. «Сроки их рассмотрения будут связаны с рассмотрением проекта закона о федеральном бюджете», — сказал Макаров.

Депутат подчеркнул, что какие-то конкретные цифры из документа о бюджете можно назвать «только завтра». «Я попробую назвать только одну цифру — что сам текст закона о бюджете 2016 года составляет 7624 страницы. Поскольку подготовка бюджета шла достаточно открыто, я могу подтвердить, что не только по своему физическому весу, но и по своему содержанию они достаточно весомы», — отметил Макаров.

Макаров пообещал, что утром 24 октября на Совет Думы будет внесено заключение о соответствии или несоответствии этих документов Бюджетному кодексу. «В случае, если эти документы соответствуют Бюджетному кодексу, комитет предложит порядок работы над законом, а именно — предложит профильные комитеты, которые будут работать над соответствующими разделами бюджета как в рамках существующих государственных программ — они отложены в разработке, но, безусловно, существуют — так и по отдельным разделам бюджета», — сказал парламентарий.

Одновременно проект бюджета будет направлен президенту РФ, в Совет Федерации, ЦБ для и Счетную палату, которые должны представить свои заключения по проекту федерального бюджета, резюмировал Макаров.

23 октября правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2016 год. Бюджетные доходы запланированы в документе на уровне 13,738 трлн рублей, расходы — 16,098 трлн рублей. Дефицит бюджета составит, как ожидается, 2,36 трлн рублей или 3% ВВП.