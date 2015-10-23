Москва, 23 октября, 2015, 18:10 — ИА Регнум. Тот, кто отказывается признавать геноцид, косвенно поддерживает преступников, заявил 23 октября в Москве профессор, заведующий кафедрой Открытого университета Израиля Яир Орон во время научной конференции, посвященной 100-летию геноцида армян. При этом, он обратил внимание, что очевидный факт геноцида армян не признан многими странами мира, среди которых такие крупнейшие государства, как США и Великобритания, передает корреспондент ИА REGNUM.

armradio.am Яир Орон — профессор, заведующий кафедрой Открытого университета Израиля.

«Крупные страны продолжают отказываться признавать геноцид. Но когда вы отказываетесь признавать геноцид, вы готовите почву для нового», — констатировал Орон.

Израильский ученый обратил внимание, что и сегодня ежедневно гибнут невинные люди в разных регионах мира, и призвал избегать двойных стандартов в вопросах геноцида и преступлений против человечества. «Мы призываем: не придерживайтесь двойных стандартов, не будьте наблюдателями. Если вы стоите в стороне, вы также косвенно являетесь виновной стороной. Если вы не признаете геноцид — вы с преступниками», — убежден Орон.

Востоковед, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский отметил, что сегодня христианское население подвергается гонениям и истреблению. По его словам, уже можно говорить о геноциде на территории Ирака и Сирии. «Но европейский мир, США не обращает на это внимание», — отметил он.

Сатановский подчеркнул, что сейчас на Ближнем Востоке существует только две страны, где христианские общины защищены на государственном уровне — это Израиль и Иран. При этом, по мнению эксперта, общины, подвергающиеся геноциду, не могут рассчитывать на поддержку международного сообщества. «К огромному сожалению ни на кого, кроме как нас самих никакие общины, подвергающиеся геноциду, уничтожению, не могут рассчитывать. Никакие надежды на международное сообщество здесь не помогут», — заявил он.

Профессор, заведующий кафедрой философии Государственного университета Ворчестера (США) Генри Терио убежден, что примирение Армении и Турции невозможно без репарации со стороны последней. И аргумент, что новые поколения не могут нести ответственность за действия своих предков, Терио считает неубедительным, поскольку последствия их преступных действий ложатся бременем, в том числе, и на современную Армению.

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Напомним, что 2015 год проходит для народа Армении под знаком 100-летия Геноцида армян. Массовое истребление армян в Османской империи проходило с 1915 по 1922 год, 24 апреля является днем памяти его жертв. При этом в ЕСПЧ заявили, что геноцид армян — не исторический факт, а точка зрения. «Отрицание геноцида армян является проявлением свободы слова, а геноцид армян в 1915 году — не исторический факт, а всего лишь одна из точек зрения на события», — было заявлено на заседании Большой палаты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщило AFP.