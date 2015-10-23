Ереван, 23 октября, 2015, 18:01 — ИА Регнум. До конституционного референдума в Армении, который определит дальнейшую модель управления страной, осталось чуть меньше полутора месяцев, а оппозиция уже сейчас заявляет, что власти попытаются сфальсифицировать голосование.

Photolure Голосование на президентских выборах в 2013 году. Архив Photolure

Для подобных заявлений у противников власти есть довольно весомые основания — ни для кого в Армении не секрет, что все всенародные голосования начиная с 1996 года были в большей или меньшей степени сфальсифицированы.

Первым сигналом к тому, что правящая Республиканская партия Армении (РПА) попытается повлиять на итог голосования, по мнению оппозиционеров, стало назначение премьер-министра Овика Абрамяна руководителем агитационного штаба РПА.

Овик Абрамян будет совмещать должность начальника штаба с должностью премьер-министра, заявил пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов. По его словам, одно другому не помешает. «Потому что есть закон «О референдуме», который дает возможность в установленном законом порядке осуществлять и функции главы исполнительной власти, и функции главы штаба. Короче говоря, премьер-министр в отпуск не уйдет», — сказал он.

Депутат фракции «Наследие» Заруи Постанджян уверена, что эту ответственную работу доверили Овику Абрамяну, так как принятие новой Конституции очень важно для республиканцев и они сделают все, чтобы провести ее.

По мнению главы парламентской фракции Армянский Национальный Конгресс Левона Зурабяна, как прежде, так и в этот раз правящая партия будет использовать административный ресурс, а Овик Абраамян, по его мнению, в этом деле является самым опытным.

Как ранее писало ИА REGNUM, на двух предыдущих общегосударственных выборах именно Абрамян руководил предвыборными штабами РПА. На парламентских выборах 2012 года для того чтобы возглавить предвыборный штаб он вынужденно оставил пост спикера парламента. На президентских выборах 2013 года Абрамян возглавил штаб Сержа Саргсяна.

«Есть опыт прошлых лет, когда вдруг оказывается, что во время выборов происходят массовые освобождения от налоговых обязательств, прощение задолженностей за электричество и тысячи вещей такого рода. То есть, ресурсы государственного управления были незаконно использованы», — говорит Зурабян.

Кроме этого оппозиционеры уверены, что совмещение двух должностей невозможно. По словам члена инициативы «Не проведете!» Армена Григоряна, процесс референдума проходит с нарушениями — председатель Конституционного суда стал руководителем Специальной комиссии по конституционным реформам, сейчас же ответственный номер один за финансы страны стал руководителем штаба республиканцев.

«Задачей этих властей, более конкретно Сержа Саргсяна, является не экономика страны и благосостояние граждан, а воспроизводство своей власти. То есть, Овика Абрамяна не будет интересовать экономика, развитие экономики не будет требованием Сержа Саргсяна, требованием Сержа Саргсяна будет проведение Конституции, чтобы власть смогла воспроизвестись», — считает Григорян.

По мнению противников новой Конституции, именно воспроизводство власти является истинной целью президента Сержа Саргсяна, который инициировал кардинальные изменения основного закона.

Власти, однако, заявляют, что принятие новой Конституции позволит продолжить развивать демократические институты, баланс ветвей власти, защиту прав человека и независимость судебной системы.

Об этом в частности заявил президент Серж Саргсян выступая 21 октября на съезде Европейской народной партии в Мадриде.

«В этом направлении мы сделали большой шаг, инициировав конституционные реформы в нашей стране, которые осуществляем в тесном сотрудничестве с Венецианской комиссией. Если наш народ на намеченном на 6 декабря референдуме одобрит эти конституционные изменения, то Армения от полупрезидентской модели управления перейдет к парламентской модели, что сделает более эффективным взаимодействие разных ветвей власти, создаст основы для более интенсивного развития экономики, повысит уровень защищенности прав человека, усилит институциональную роль оппозиции. Для наблюдения за референдумом мы пригласили представителей ЕС, ПАСЕ, ОБСЕ и других международных структур: уверен, что при вашем участии и с вашим лучшим опытом вы будете еще больше стимулировать продвижение демократических процессов в Армении», — сказал президент Армении.

В другой речи, на открытии третьего международного форума выпускников Московского государственного института международных отношений, который состоялся сегодня в Ереване, Саргсян отметил, что изменения в действующей Конституции предполагают переход от полу-президентской к парламентской форме правления, с полным переводом парламентских выборов на пропорциональную систему голосования. «На более высокий уровень будут подняты вопросы защиты прав и свобод человека. Будут сбалансированы полномочия институтов власти, приведены в соответствие ответственность и полномочия каждого из этих институтов. Усилится институциональная роль оппозиции», — подчеркнул глава государства.

Заместитель председателя партии «Наследие» Армен Мартиросян, комментируя выступление Саргсяна на съезде ЕНП заявил, что президент своим выступлением пытается предотвратить жесткую оценку Европы.

«Попросту ясно, всем очевидно, что этот референдум без фальсификаций провести невозможно», — в беседе с Радио Азатутюн заявил Мартиросян.

Пресс-секретарь АНК Арман Мусинян в свою очередь считает, что в случае принятия на референдуме новой Конституции, выборы в парламент останутся единственными общегосударственными выборами в Армении, так как страна станет парламентской республикой и президента будут выбирать депутаты Национального Собрания. «До сегодняшнего дня народ имел возможность два раза в пять лет формировать власть. А по новой Конституции у народа остается лишь одна возможность. Что получается, Армения станет более демократичной?», — задается вопросом Мусинян.

По мнению наблюдателей, другой проблемой на референдуме может стать голосование ИД-картами, которые выдаются в Армении вместо внутреннего паспорта. 15 октября правительство Армении приняло предложение ряда депутатов о внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс, которыми предусматривается разрешить использование на выборах ИД-карт. Поправками предусмотрено, что в ходе голосования ИД-карта приравнивается к внутреннему паспорту, за одним исключением — в отличие от паспорта на ИД-карте не будет ставиться печать об участии в голосовании.

Именно отсутствие печати на идентификационных картах настораживает оппозицию. «Ставить на выдаваемые гражданам Армении идентификационные карты печати, свидетельствующие об участии в голосовании, невозможно, следовательно, разрешать участвовать с ними в выборах или референдуме чревато угрозой повторного голосования», — на заседании парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам сегодня заявил депутат Тигран Уриханян. Он предложил проект об установлении контроля, согласно которому, необходимо внедрить соответствующие электронные устройства, которые будут фиксировать участие гражданина с идентификационной картой. Парламентарий считает, что эти устройства недороги, и при желании правительство найдет необходимые средства.

Решение этих проблем, по мнению Тиграна Уриханяна, должно было предложить правительство, разработавшее проект о разрешении голосовать по идентификационной карте.

«Возможно, решение вопроса требует больших затрат, но уместны ли разговоры о деньгах, когда речь идет о честности выборов. Это задача организаторов. Если вы лишите некоторые ведомства ряда церемониальных расходов, можно будет организовать выборы. Это не несносный груз, при желании деньги найдутся», — сказал Уриханян.

Однако комиссия, которая в основном состоит из депутатов республиканцев, отказалась внести проект депутата в повестку четырехдневки парламента Армении с 5 голосами «против» и 4 — «за».

Газета «Жоховурд» в свою очередь объясняет, как голосование по ИД-картам станет дополнительным инструментом для фальсификации голосования:

«У одного человека появится возможность в различных избирательных участках проголосовать бесчисленное количество раз вместо других избирателей — при содействии заполняющего избирательные списки члена Участковой избирательной комиссии, так как на используемой внутри страны пластиковой идентификационной карте не указано адреса проживания. А устройства, считывающие информацию с этих карт, очень дороги, и даже не установлены во многих частных банках. С другой стороны сотни тысяч людей не могут быть лишены права голосования. Следовательно, возникает вопрос: что делать? Решение этой задачи во многих странах мира, например, во Франции, найдено с внедрением «избирательных свидетельств».

Суть этой системы состоит в том, что гражданину для выборов выдается отдельный документ, имеющий такую же защиту, как и паспорт. А в избирательные списки включают имена только тех граждан, которые обратились и получили данный документ.

Конечно, до запланированного на 6-ое декабря референдума перспектива внедрения подобной системы не очень реалистична: времени нет, но до парламентских выборов 2017-го года эту задачу можно будет решить. Но захотят ли власти Армении пойти подобным законным путем? Дело в том, что в данном случае и избирательные списки механически будут очищены от «несуществующих» или эмигрировавших избирателей», — пишет газета.

По данным издания, которые предоставили в полиции Армении, на сегодняшний день 176 тысяч граждан Армении фактически лишены возможности принять участие в референдуме по конституционным изменениям, так кал имеют только идентификационную карту, а не паспорт.

Примечательно, что все 4 автора довольно спорной законодательной инициативы — депутаты от РПА.