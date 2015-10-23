Чебоксары, 23 октября, 2015, 21:19 — ИА Регнум.



Фото недели: в центре Чебоксар, рядом с Домом правительства, рабочие залатали большую яму

Предвыборная репетиция

За год до выборов в Госдуму в регионах реанимируют аналитику прошлых лет. Чувашия на предыдущих выборах (шестого созыва), которые прошли в 2011 году, получила четыре мандата, из них два — от «Единой России», по одному от КПРФ и «Справедливой России». При этом единороссов в нижней палате парламента стало меньше: потерю «чувашского» мандата тогда политики считали политическим поражением нового руководителя региона Михаила Игнатьева, или победой первого президента Чувашии Николая Федорова. Один мандат достался второму номеру списка москвичу Константину Косачёву, который в третий раз представлял Чувашию в Госдуме, и четвёртому номеру списка — главному федеральному инспектору по республике Руслану Тихонову, который не участвовал в праймериз и неожиданно для всех воспользовался положением в законодательстве, предполагающем механизм самовыдвижения. В марте 2012 года Косачев возглавил Россотрудничество, его место заняла пензенская «списочница» Алена Аршинова. От оппозиции в Госдуму прошли коммунист Валентин Шурчанов и справоросс Анатолий Аксаков.

На выборах в Госдуму в 2003 году, когда российский парламент формировался по смешанной системе, в одномандатных округах в Чувашии победу одержали Анатолий Аксаков («Народная партия России») и Павел Семёнов («Единая Россия»). Причём 26-летний начинающий политик Семёнов набрал тогда более 70% голосов, а его соперник — опытный коммунист, лидер КПРФ в республике, действующий депутат Госдумы Валентин Шурчанов — всего около 20% голосов. Анатолий Аксаков в Чебоксарском одномандатном округе стал депутатом Госдумы при поддержке 48% участвовавших в голосовании избирателей, у его оппонента Игоря Молякова было более 24% голосов. По партийным спискам «Единая Россия» тогда набрала 38% голосов (депутатом стал Константин Косачёв), КПРФ — 17,39%, ЛДПР и Аграрная партия набрали соответственно 8, 25% и 7,62% голосов избирателей, у «Родины» — 5, 58%.

Помимо выборов в Госдуму, в Чувашии в следующем году будут выбирать и депутатов Госсовета. Показательными для парламентских выборов могут стать выборы в городское собрание Чебоксар, которое в этом году сформировано по смешанному типу. В других муниципалитетах, где выборы в собрания депутатов проходили по одномандатным округам, ситуация для партии власти гораздо удобнее и благоприятнее, о чём свидетельствуют итоги прошедших 13 сентября выборов: из вакантных 509 мандатов подавляющее большинство досталось кандидатам от «Единой России», которые получили 440 мест (или 86,44%). На втором месте — самовыдвиженцы, победившие в 61 муниципальном округе и на долю которых приходится порядка 12% мандатов. Третье место по числу мандатов в городских и районных собраниях разделили справороссы и коммунисты (по три мандата, или 1,2% на обе партии).

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Жгут по-японски

Главной и единственной утешительной экономической новостью недели стало открытие в Чебоксарах японской компанией Fujikura завода по производству автомобильный кабелей (жгутов). В проект инвестировано более 260 млн рублей. Открытие завода в кризисный период вызвало воодушевление и надежду у чиновников. С вводом нового производства должна улучшиться и ситуация в промышленном производстве, которое в январе-сентябре 2015 года показало снижение на 7%, наибольшее падение допущено в производстве транспортных средств, машин и оборудования.

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Наголосовали

В стране в силу кризисных явлений отсутствие премий и надбавок компенсируют званиями, наградами и публичной похвалой, проводят конкурсы профессионального мастерства. В Чувашии — обратная картина. Пока президент Владимир Путин тестирует новую «Ладу-Веста», в Центризбиркоме Чувашии объявляют о закупке машины на 1,6 млн рублей. Судя по техническим требованиям, это будет иномарка представительского класса мощностью 180 лошадиных сил, «нашпигованная» различными комплектующими для комфорта. Наблюдатели иронично полагают, что закупка машины практически сразу после выборов — своего рода щедрое поощрение главе Центризбиркома республики за успешные выборы.

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Понапокупали

75% акций «Чувашавтодора» повторно выставляют на торги и увеличивают задаток. Победитель первого аукциона — ООО «Лидер» (директор Алексей Лапшин) — не внёс необходимой суммы. Ранее Лапшин стал владельцем санаторно-курортного комплекса «Волжанка», а возглавляемая им компания «Лидер» в настоящее время также является застройщиком «Кувшинки» — «Шанхая», получив на ниве застройки скандальную федеральную известность: жильцы микрорайона, недовольные действиями строителей и чиновников, выходили на пикеты, организовали митинги и даже массово ездили отстаивать свои права Москву.

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Судебное дежавю

Ленинский районный суд Чебоксар вынес очередной, второй по счёту, приговор по делу бывшего главы администрации Марпосадского района Чувашии Юрия Моисеева. В новой редакции уже нет обвинения в мошенничестве, а статья о злоупотреблении полномочиями смягчена. Как итог — срок с назначенных ранее 11,5 года лишения свободы суд уменьшил до 9 лет, а астрономический штраф в 280 млн рублей сократил до 60 млн рублей.

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Второй по счёту

Бдительная прокуратура Чувашии обнаружила в Чебоксарах ещё один детский сад, работавший без лицензии. На этот раз в поле зрения правоохранителей попало дошкольное образование № 202, открытое в 2014 году. За осуществление деятельности без специального разрешения заведующую оштрафовали на 30 тыс. рублей. Напомним, без лицензии также работал открытый в прошлом году детсад «Калейдоскоп».

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Замминистра прилетел

Дозированное информационное освещение получил на этой неделе приезд замглавы Минстроя России Андрея Чибиса. В программе двухдневного визита 23−24 октября — посещение объектов промышленности и ЖКХ. В рамках визита чиновник в закрытом режиме, без участия прессы, проведёт окружное совещание по вопросам привлечения частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство и вопросу обращения с твёрдыми коммунальными отходами.