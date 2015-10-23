Санкт-Петербург, 23 октября, 2015, 17:21 — ИА Регнум. В мае в связи с укреплением рубля и падением спроса автопроизводители попытались сдерживать цены, и с мая по август текущего года снижение составило 0,9%. Однако осенью 2015 года стоимость новых автомобилей снова стала расти (рост составил около 1,2%), и этот как говорят аналитики, процесс продолжается.

partsbook.ru Автомобиль УАЗ Патриот

С конца сентября среди 46 автопроизводителей, официально представленных на российском рынке, не изменились цены только у 18. Среди них в большей степени китайские марки и отечественные LADA и UAZ. Отсутствие изменения цен у российских марок объясняется высоким уровнем локализации и меньшей зависимостью от скачков курса валют. Однако локализация и спрос бессильны при падении рубля: так, компания Hyundai повысила цены на своей бестселлер Solaris в середине октября, который признан самым продаваемым автомобилем в России.

Двенадцать компаний подняли цены одной или нескольких моделей. Восемь компаний подняли цены и внесли изменения в модельный ряд или комплектацию отдельных моделей. Также некоторые марки сократили число комплектаций, а кто-то, наоборот, увеличил, и это тоже отразилось на ценовой линейке.

Помимо изменения цен, ряд российских компаний предлагают специальные акции по покупке автомобилей. По данным «Автостата», 27 компаний автопроизводителей в октябре предлагают специальные цены на одну или несколько моделей автомобилей. Часть из них сохранили спеццены на уровне прошлого месяца, другие повысили их или понизили.