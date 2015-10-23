Калуга, 23 октября, 2015, 16:41 — ИА Регнум. Крупномасштабная операция по пресечению торговли курительными смесями была проведена силами калужских наркополицейских.

Фото группы информации и общественных связей Управления ФСКН России по Калужской области

Как сообщила 23 октября корреспонденту ИА REGNUM начальник группы калужского управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков Юлия Осина, в ходе спецоперации было задержано 8 человек, которые распространяли спайсы и соли (наркотические средства синтетического происхождения) на территории Калужской области. В частности, в Калуге в ходе обысков было изъято свыше 3 кг спайса и около 2 кг соли.

Наркополицией обнаружена отчётная документация, которая велась продавцами спайсов. В данную группу наркодельцов входили уроженцы Украины и Белоруссии. Способ реализации наркотиков был классическим: покупатель переводил деньги на интернет — ресурс «КИВИ — кошелёк» злоумышленников, после чего покупатель через интернет получал информацию о том, где находится закладка с курительными смесями. Задержанные использовали и маркетинговые приемы: в выходные дни проводились акции типа «Объем наркотика больше — цена ниже».

В настоящий момент проводятся следственные действия. Возбуждены уголовные дела.