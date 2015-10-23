Калужские наркополицейские обезвредили группу продавцов курительных смесей
Калуга, 23 октября, 2015, 16:41 — ИА Регнум. Крупномасштабная операция по пресечению торговли курительными смесями была проведена силами калужских наркополицейских.
Как сообщила 23 октября корреспонденту ИА REGNUM начальник группы калужского управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков Юлия Осина, в ходе спецоперации было задержано 8 человек, которые распространяли спайсы и соли (наркотические средства синтетического происхождения) на территории Калужской области. В частности, в Калуге в ходе обысков было изъято свыше 3 кг спайса и около 2 кг соли.
Наркополицией обнаружена отчётная документация, которая велась продавцами спайсов. В данную группу наркодельцов входили уроженцы Украины и Белоруссии. Способ реализации наркотиков был классическим: покупатель переводил деньги на интернет — ресурс «КИВИ — кошелёк» злоумышленников, после чего покупатель через интернет получал информацию о том, где находится закладка с курительными смесями. Задержанные использовали и маркетинговые приемы: в выходные дни проводились акции типа «Объем наркотика больше — цена ниже».
В настоящий момент проводятся следственные действия. Возбуждены уголовные дела.