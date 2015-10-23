Липецк, 23 октября, 2015, 16:45 — ИА Регнум. Еще одна пожилая жительница стала очередной жертвой мошенников, лишившись 227 тысяч рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД, 23 октября к 76-летней женщине на улице подошли две незнакомки сказали, что на нее «навели порчу», и предложили избавить от колдовства.

Художник Джованни Доменико Тьеполо. Шарлатан. Середина 1750-х

Манипулировать пенсионеркой оказалось нетрудно — две мошенницы ловко выманили у испуганной женщины плату за «услуги», которая отдала им 227 тысяч. На следующий день она обратилась в полицию, сейчас МВД проводит проверку.

Это уже не первая пожилая липчанка, расставшаяся с крупной суммой благодаря стараниям «гадалок». Аналогичный случай произошел в областном центре 18 сентября — жертве было 77 лет. Схема у мошенниц была такая же: к пенсионерке на улице подошли две женщины, предложившие предсказать ее судьбу, и выманили у нее 260 тысяч рублей.

Впрочем, у липецких мошенников довольно много обличий. Именно пенсионеры считаются у преступников «легкой добычей», потому что зачастую доверяются незнакомым людям — такой вывод можно сделать, просмотрев криминальные сводки за последние несколько месяцев. Не только гадалки предсказывают старикам наведенные порчей «болезни» — в июне жертвой мошенников стала пенсионерка, проходившая обследование в одном из медицинских учреждений города. Злоумышленница представилась сотрудницей поликлиники и озвучила некий «страшный» диагноз. Она заявила, что пенсионерке осталось совсем недолго жить, если срочно не преступить к лечению. В том, что «врач» говорит правду, пенсионерка даже не усомнилась — недавно она сдавала анализы именно в той поликлинике. Спасти жизнь пожилой женщине, по словам мошенницы, могло дорогостоящее лекарство, которое нужно было срочно заказать. Пенсионерка перевела на указанный счет 325 тысяч рублей, а потом уже стала выяснять подробности своей «болезни».

Чтобы выманить деньги у пенсионеров, совсем не обязательно угрожать старикам скорой кончиной — еще один мошенник тоже по телефону предложил 72-летней женщине поправить здоровье. Его пострадавшая приняла за настоящего сотрудника службы соцзащиты — он рассказал, что женщина может получить льготную путевку в санаторий. Растроганная заботой социальной службы, женщина тоже пошла в банк и перевела мошенникам 90 рублей — местные СМИ бурно отреагировали на это случай, так как выяснилось, что это были все ее сбережения.

Другая схема, которую преступники используют для выманивания денег у стариков — сообщить о беде, в которую якобы попали их дети. Список сценариев при этом демонстрирует поистине неистощимую фантазию мошенников, однако сводятся они все к одному — неизвестные предлагают перевести им крупную сумму, чтобы выручить сына или внука, которые в это время спокойно занимаются своими делами. В приступе паники пожилые люди даже не пытаются самостоятельно дозвониться до детей и спешат отдать деньги «благодетелям». В августе так 84-летний липчанин лишился 140 тысяч рублей — ему сказали, что его сын виновен в ДТП со смертельным исходом. За деньгами в квартиру пенсионера мошенник приехал лично.

Еще более 100 тысяч выманили у 86-летнего мужчины «липовые» сотрудницы соцзащиты, которые явились к нему домой и рассказали о замене денежных средств. Правда, полноценного обмена не получилось — забрав у пожилого человека сбережения, мошенницы, естественно, ни с какими новыми деньгами не вернулись.

Также мошенники наживаются на стремящихся сэкономить пенсионерах, рассказывая о «льготах» и специальных «скидках», предусмотренных для них. В начале сентября 69-летняя липчанка купила самые, пожалуй, дорогие энергосберегающие лампочки — четыре штуки за восемь тысяч. На этот раз деньги ушли якобы сотруднику ЖЭКа, представившему «уникальный» энергосберегающий комплект за 16 тысяч рублей и прямо при женщине вкрутившему эти лампочки. Пенсионерке предложили 50-процентную скидку, и она заплатила за лампочки 8 тысяч. Уже позже местные СМИ выяснили, что с деньгами выбранные жертвами старики расстаются независимо от того, согласились они на покупку или нет. «Если потенциальный покупатель отказывается, то ему дают бумагу на подпись, по словам молодых людей, чтобы их руководство знало, что они приходили в эту квартиру и демонстрировали лампочки. Как только пожилой человек бумагу подписывает, с него тут же просят эти же 8 тысяч рублей, а пенсионер узнает, что он подписал договор на покупку этих лампочек», — пишет «Моё».

Придраться к таким продавцам не так просто, как к уличным гадалкам, — ведь договор подписывается добровольно. При этом сами липчане утверждают, что контора, которая реализует лампочки по баснословным ценам, существует в областном центре уже несколько лет, а ее директор раньше такими же способами продавал не менее инновационные фильтры для воды.