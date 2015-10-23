Калуга, 23 октября, 2015, 15:51 — ИА Регнум. Проект решения «О порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования» одобрен на заседании комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству калужского парламента под председательством Виктора Борсука.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили 23 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, данный проект предусматривает возможность наличия муниципального жилищного фонда коммерческого использования, представляющего собой совокупность жилых помещений, которые используются собственниками для проживания граждан на условиях возмездного пользования, предоставлены гражданам по иным договорам, а также предоставлены собственникам во владение или пользование.

Депутаты также одобрили ряд поправок в план приватизации муниципального имущества на 2015 год.

Из плана приватизации муниципального имущества исключается нежилое помещение в доме № 123/50 по улице Суворова, и дополнительно включается нежилое здание — дом № 51 по улице Суворова с земельным участком.

Вместе с тем депутаты отклонили предложение управления экономики и имущественных отношений по продаже имущественного комплекса бывшего пионерского лагеря «Дружба».

Депутаты Александр Окунев и Яков Казацкий выступили с предложением либо сохранить лагерь в муниципальной собственности, либо передать его в собственность Калужской области.

«Возможно, следует рассмотреть варианты привлечения частных инвестиций и сдачи лагеря в арену, но с обязательным сохранением его прежнего профиля», — предложил Яков Казацкий. По его словам, «Дружба» находится в особой природной зоне, и можно не сомневаться, что после продажи на месте детского лагеря вырастет коттеджный посёлок».

В свою очередь депутаты Владислав Сахарчук и Федор Боринских выразили сомнения относительно предложенной начальной цены лагеря — 120 миллионов рублей. По итогам обсуждения предложения управления экономики и имущественных отношений были отклонены и отправлены на доработку.

Депутаты согласовали изменения в устав муниципального унитарного предприятия «Полигон ТБО». Изменения предусматривают возможность приобретения для нужд полигона земель сельскохозяйственного назначения с последующим переводом их в другую категорию и использования для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.