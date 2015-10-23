Саратов, 23 октября, 2015, 15:51 — ИА Регнум. Саратовское предприятие ООО «Газпром трансгаз Саратов», которое является 100% дочерней структурой ПАО «Газпром», по итогам своей закупочной деятельности вошло в топ Индекса расточительности, составленного активистами проекта ОНФ «ЗА честные закупки», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечают активисты ОНФ, не так давно газовики потратили более 16 млн рублей на приобретение трех автомобилей «Mercedes-Benz» (закупка № 31 502 788 218). Крупная закупка состоялась, несмотря на критику общественности и рекомендации ОНФ соответствовать общенациональному курсу лидера движения — президента РФ Владимира Путина и умерить аппетиты.

«Закупка, мало того, что расточительная, так еще и прошла через единственного поставщика, — заявил руководитель проекта «ЗА честные закупки» в Саратовской области Юрий Романов. — Руководство регионального подразделения госкорпорации, получив всероссийскую «славу» и войдя в Индекс расточительности, мер к сокращению расходов не предприняло. Мы не увидели конструктивной реакции или попытки хотя бы взглянуть на ситуации через призму общественного мнения. Видимо, в ООО «Газпром трансгаз Саратов» многомиллионные аукционы на покупку предметов роскоши — привычное дело. Во всяком случае, назначение и целесообразность приобретения дорогих авто широкой общественности объяснять никто не стал».

Стоит отметить, что в газовой компании подготовили ответ на запрос ОНФ. Но комментировать закупки «Мерседесов» руководства компании поручило пресс-службе. «Очевидно, что такое поведение — это результат уверенности некоторых менеджеров госкомпаний в собственной непотопляемости», — заверили «фронтовики».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году президент Владимир Путин на встрече с представителями ОНФ подвел итоги работы Народного фронта. Атака на коррупционеров и непримиримые бои с теми, кто хочет красиво жить за государственный счет — стала главной темой обсуждения. С момента запуска ОНФ проекта «За честные закупки» с сентября 2013 года удалось выявить более 300 сомнительных заказов на государственные средства на общую сумму 150 млрд рублей. По словам президента, важно добиться полной прозрачности власти и эффективного контроля общественности над чиновниками.