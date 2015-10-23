Оменья, Италия, 23 октября, 2015, 17:06 — ИА Регнум. Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения знаменитого итальянского писателя Джанни Родари. Мастер слова, в своих произведениях он тонко подмечал проблемы современной ему действительности. Сказки писателя, полюбившиеся детям, были подчас наполнены глубоким философским содержанием.

Цитата м/ф «Рассеянный Джованни». реж Борис Дёжкин. 1961. СССР Сбор

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Произведения Джанни Родари, известные по всему миру, оказались особенно близки российской культуре. Переведённые на русский язык, его книги расходились в Советском Союзе миллионными тиражами. Сюжеты сказок легли в основу художественных и мультипликационных фильмов.

К 95-летию со дня рождения писателя ИА REGNUM подготовило обзор экранизаций его произведений.

Первый мультфильм по мотивам одной из сказок Родари появился в 1958 году. Советский режиссёр и художник Иван Аксенчук выпустил рисованную сказку «Мальчик из Неаполя», о маленьком сироте Чиччо — персонаже ранних произведений Родари. В 1991 году он вошёл в сборник «Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы».

В 1969 году вышел мультфильм «Рассеянный Джованни» советского мультипликатора Анатолия Петрова по мотивам сказки «Как гулял один рассеянный» («Lapasseggiatadiundistratto»). Кукольный мальчик Джованни терял свои вещи и даже части тела, а жители города приносили найденное его маме, и в конце она собрала Джованни заново.

Примечательно, что мультфильм выполнен в стиле абстракционизма, что поначалу было скептически воспринято кинокритиками. На пленуме Союза кинематографистов председатель Кинокомитета Алексей Романов отметил, что Петров использовал «трибуну детского кинематографа для пропаганды абстрактного искусства». Однако впоследствии «Рассеянный Джованни» стал одним из главных ориентиров для нового поколения аниматоров и вошёл в первый выпуск детского мультипликационного журнала «Весёлая карусель».

В 1985 году студией «Союзмультфильм» был выпущен кукольный мультфильм «Голубая стрела» по мотивам произведения Джанни Родари «Путешествие «Голубой стрелы». Это грустная сказка о том, как игрушки из магазина отправились к детям, лишённым рождественских подарков за долги их бедных родителей.

Итальянские мультипликаторы также экранизировали «Голубую стрелу» («La freccia azzurra») в 1996 году. В 1970 году в Италии выходит ещё одна картина по мотивам сказок Джанни Родари — фильм «Торт в небе» («Latorta in cielo») режиссёра Лино Дель Фра.

Одна из самых знаменитых экранизаций сказок Джанни Родари — советский мультфильм «Чиполлино» режиссёра-мультипликатора Бориса Дёжкина 1961 года выпуска. Это история о мальчике-луковке и его друзьях из «фруктово-овощного» сказочного мира, которые борются за справедливость и мечтают о добре.

Мультфильм «Чиполлино» был высоко оценен критиками. Член Союза кинематографистов СССР Ольга Абольник писала о нём: «С отличным вкусом и выдумкой созданы образы скрипача, очаровательной девочки-редиски, мальчика-луковки, других мирных, казалось бы, беззащитных персонажей. И все же они восстают против притеснений могучего синьора Помидора и принца Лимона и добиваются справедливости. Ясность сюжета, как всегда, не мешает режиссеру создать увлекательный фильм. Точность пластических характеристик, как всегда, поразительна».

Спустя 12 лет после выхода мультфильма киностудия «Мосфильм» выпустила одноимённую музыкальную комедию. Режиссёр Тамара Лисициан некоторое время работала в Италии и была лично знакома с Джанни Родари, в результате чего сам автор снялся в фильме в роли рассказчика.

В 1977 году Тамара Лисициан экранизировала ещё одну сказку Джанни Родари, выпустив музыкальный двухсерийный фильм «Волшебный голос Джельсомино» по мотивам знаменитого детского произведения «Джельсомино в стране лжецов». По сюжету мальчик Джельсомино, наделенный от рождения волшебным голосом, способным разрушить стены, попадет в город, где по воле правителя все, даже животные, должны говорить неправду. Благодаря своему дару он вместе с Кошкой-Хромоножкой и другими друзьями свергает жестокого диктатора, пытающегося развязать войну.

Несмотря на личное знакомство режиссёра с Родари, он не бы консультантом при создании фильма. Наоборот, известно, что писатель остался не совсем доволен экранизацией, потому что многие важные, по его мнению, эпизоды книги в фильм не вошли. Например, маэстро Домисоль был исключён из числа персонажей, сильно упрощена роль старьёвщика, сокращена сцена знакомства Джельсомино и Кошки-Хромоножки с художником Бананито, существенно упрощён финал. Даже сам Джельсомино получился несколько отличным от задуманного Родари образа. По совокупности причин писатель посчитал, что его идею сузили, сведя сюжет экранизации к революционному пафосу.

О своём произведении «Джельсомино» Родари говорил: «Мне захотелось написать сказку о правде. Я написал ее безо всяких усилий — сказка эта сама пришла мне в голову и так стремительно потянула меня за собой, что я еле успевал записывать.

Не говорите, что сказки лгут. С помощью сказок тоже можно говорить правду. Ведь Пушкин прекрасно знал, что на свете не бывает золотых рыбок, умеющих к тому же разговаривать человеческим языком. А сколько правды в этой его сказке! Следует сказать, что Пушкин был гигантом, по сравнению с которым все мы выглядим цыплятами. Его голос гремел, словно гром, а мой едва слышен в моем курятнике. Но ведь каждый цыпленок может в меру своих сил говорить правду! Я глубоко верю в сказки, которые говорят правду, верю, что такие сказки помогают сокрушать ложь. И, конечно же, я верю в хорошие сказки».

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