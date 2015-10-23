Лиссабон, 23 октября, 2015, 15:12 — ИА Регнум. Морская пехота США увязла в песке при высадке около посёлка Грандола (Португалия) в ходе учений НАТО, пишет El Observador.

e-news.su Морская пехота США увязла в песке

Уточняется, что неприятности морпехов начались при попытке приблизиться к берегу. Они смогли подойти к берегу только со второго раза, т.к. первоначальной попытке помешал сильный прибой. Далее американские «Хаммеры» увязли в песке.

Полковник военной пехоты США Эрик Хамстр прокомментировал ситуацию. Он считает, что в целом учения удались: военные приобрели бесценный опыт, который может пригодиться им в мирной жизни.

«Морские пехотинцы хорошо поработали. Учения стали отличной возможностью. Когда автомобили увязнут в песке, морпехи будут знать, как вытащить их», — сказал Хамстр.

Напомним, что 21 октября вступили в активную фазу масштабные учения НАТО на территории Испании, Португалии и Италии.