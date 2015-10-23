Чебоксары, 23 октября, 2015, 15:03 — ИА Регнум. Тема выборов в Госдуму постепенно отвоевывает позиции в информационной повестке. На этой неделе политическую волну в регионы запустили оговорившийся глава ЦИК РФ Владимир Чуров и сообщивший о нововведениях для участия в праймериз секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Чуров заявил о вероятности проведения в ряде округов второго тура, однако затем его пресс-служба дезавуировала заявление шефа, назвав это оговоркой и пояснив, что он говорил о повторных выборах. «Единая Россия» ужесточает условия участия в праймериз. Неверов заявил о том, партия запретит победителям в праймериз отказываться от дальнейшего участия в выборах либо идти на выборы от другой политической партии или самовыдвиженцем. Ориентировочно праймериз во всех регионах состоятся 22 мая 2016 года.

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Глава ЦИК не исключил повторного тура на выборах в Госдуму

Начинается подготовка к выборам и в Чувашии, актуализируются итоги прошлых выборов (2011 года), в том числе единороссовские праймериз. Примечательно, что в Чувашии в 2011 году из первоначального списка участников праймериз была «зачищена» почти пятая часть (от единороссов участвовали 14 человек, ещё столько — от общественных организаций). Более того, сводный рейтинг кандидатов думского списка по итогам праймериз так и не был обнародован. Сообщалось только, что на четырёх из пяти площадок лидировал глава Чувашии Михаил Игнатьев, но в Новочебоксарске он уступил первое место Константину Косачёву (на тот момент — депутату Госдумы, ныне — члену Совета Федерации. А после выборов 13 сентября 2015-го — уже сенатору не от Чувашии, а от соседней Марий Эл). Что касается Косачёва, то он шёл вторым после Игнатьева: лишь в Канаше выборщики отодвинули его на четвёртое место. Глава Чебоксар Леонид Черкесов по количеству голосов выборщиков занял третье место на двух столичных площадках и в Шумерле.

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Чистка под праймериз, обесславленный герой: чувашский список в Госдуму

По результатам выборов в Госдуму «Единая Россия» в Чувашии получила два мандата, в то время как в Госдуме пятого созыва от единороссов было три депутата. Потерю «чувашского» мандата тогда политики считали политическим поражением нового руководителя региона Михаила Игнатьева, или победой первого президента Чувашии Николая Федорова. Один мандат достался второму номеру списка, москвичу Константину Косачёву, который в третий раз представлял Чувашию в Госдуме, и четвёртому номеру списка — главному федеральному инспектору по республике Руслану Тихонову, который не участвовал в праймериз и неожиданно для всех воспользовался положением в законодательстве, предполагающим механизм самовыдвижения.

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Тогда от мандатов отказались возглавлявший список руководитель Чувашии Михаил Игнатьев и третий номер — главный врач Президентского перинатального центра Минздравсоцразвития Чувашии Алла Самойлова, которая впоследствии стала министром здравоохранения и социального развития. На пятом месте шёл генеральный директор «Вурнарского мясокомбината» Юрий Попов, который затем стал спикером Госсовета Чувашии. Шестое место занимала серебряный призёр Олимпийских игр по спортивной ходьбе Олимпиада Иванова, седьмым номером шёл заместитель гендиректора «Главного научно-исследовательского вычислительного центра ФНС России москвич Александр Баранов, которого выдвигал концерн «Тракторные заводы». Последние двое — Иванова и Баранов — участвовали в праймериз от «Народного фронта».

В марте 2012 года Косачев возглавил Россотрудничество, на этот раз от думского мандата в Чувашии отказались все — «самолишились». Его место заняла пензенская «списочница» Алена Аршинова, что дало повод чувашской оппозиции говорит ещё и об имиджевой потере республики.

От оппозиции в Госдуму прошли коммунист Валентин Шурчанов и справоросс Анатолий Аксаков.

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Чувашию лишили думского мандата

Напомним, в 2011 году по итогам выборов в Госдуму шестого созыва «Единая Россия» набрала в Чувашии 43,42% голосов (на выборах в Госдуму пятого созыва в 2007 году — 62,27%), КПРФ — 20,9% (в 2007 году — 12,64%), «Справедливая Россия» — 18,79% (в 2007 году — 10,32%), ЛДПР — 10,67% (в 2007 году — 8,49%), «Яблоко» — 1,6%, «Патриоты России» — 1,32%, «Правое дело» — 0,36%. Таким образом, мандаты от «Единой России» в Госдуме шестого созыва достались Руслану Тихонову и Алёне Аршиновой, от КПРФ — Валентину Шурчанову, от «Справедливой России» — Анатолий Аксакову, который представляет, кроме Чувашии, ещё и Марий Эл. В Госдуме пятого созыва по итогам выборов в 2007 году Чувашию представляли три единоросса — Константин Косачёв, Павел Семёнов и космонавт Николай Бударин, коммунист Валентин Шурчанов, а также справоросс Анатолий Аксаков.

На выборах в Госдуму в 2003 году, когда российский парламент формировался по смешанной системе, в одномандатных округах в Чувашии победу одержали Анатолий Аксаков («Народная партия России») и Павел Семёнов («Единая Россия»). Причём 26-летний начинающий политик Семёнов набрал более 70% голосов, а его соперник — опытный коммунист, лидер КПРФ в республике, действующий депутат Госдумы Валентин Шурчанов — всего около 20% голосов. Анатолий Аксаков в Чебоксарском одномандатном округе стал депутатом Госдумы при поддержке 48% участвовавших в голосовании избирателей, у его оппонента Игоря Молякова было более 24% голосов. По партийным спискам «Единая Россия» тогда набрала 38% голосов (депутатом стал Константин Косачёв), КПРФ — 17,39%, ЛДПР и Аграрная партия набрали соответственно 8, 25% и 7,62% голосов избирателей, у «Родины» — 5, 58%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦИК России подготовил схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов в Госдуму, которые пройдут в 2016 году. Согласно проекту постановления, который ещё предстоит рассмотреть нижней палате федерального парламента, в Чувашии по-прежнему должно быть два одномандатных округа, то есть в количественном выражении республика ничего не теряет в сравнении с последними выборами 2003 года, когда российский парламент формировался по смешанной системе. Согласно документу, в Чувашии определены два округа — Канашский (488 001 избиратель) и Чебоксарский (479 116 избирателей). Столица республики, разбитая на три района, оказалась в разных округах: в Канашский округ включили Калининский район, в Чебоксарский — Ленинский и Московский районы. Разбитым надвое оказался и Чебоксарский район. Апофеозом дробления стало Синьяльское сельское поселение Чебоксарского района, раскиданное в оба округа.