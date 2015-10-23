Калуга, 23 октября, 2015, 15:00 — ИА Регнум. Сегодня, 23 октября Калужскую область посетила делегация послов латиноамериканских стран в России. В составе делегации дипломаты из Бразилии, Венесуэлы, Кубы, Панамы, Уругвая, Чили и других стран.

zskaluga.ru Латиноамериканские дипломаты посетили калужский регион

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, основная цель визита — обмен опытом в вопросах создания и развития индустриальной инфраструктуры, а также территориально-производственных кластеров.

Познакомившись с производственными мощностями завода «Самсунг Электроникс», гости посетили культурно-образовательный комплекс «Этномир», где встретились с председателем калужского областного парламента Николаем Любимовым, представителями исполнительной власти региона и Боровского района.

Приветствуя делегацию послов, спикер калужского Заксобрания Николай Любимов подчеркнул, что «Калужская область еще совсем недавно была дотационным регионом и буквально за несколько лет достигла статуса инвестиционной витрины России. У нас открыты производства международных транснациональных корпораций, таких как «Фольксваген», «Пежо-Ситроен», «Вольво» и «Нестле». Благодаря этому для российского бюджета мы стали регионом — донором. Ежегодные инвестиции в экономику области составляют около 2,5 миллионов долларов. Но это не единственное, чем мы можем гордиться. Калужская область при этом еще и культурный, духовный центр России».

«Возможности для сотрудничества с вашими странами не ограничены. Нам такое взаимодействие очень интересно, особенно в сферах туризма и культуры, в рамках развития агропромышленного комплекса», — добавил Любимов.

Председатель Совета общественной организации «Ассоциация российских дипломатов» Игорь Халевинский отметил, что «Калужскую область с Ассоциацией послов связывают давние дружеские отношения.

Следствием этого продуктивного взаимодействия стало соглашение между нашим регионом и Ассоциацией, подписанное в рамках встречи».

Посол Чили в России Хуан Эдуардо Эгигурен Гусман поблагодарил Калужскую область за гостеприимство, отметив, что"первые впечатления позволяют судить о том, что калужский регион один из самых привлекательных для бизнеса и является одной из движущих сил экономики страны. В таких же комплексах как «Этномир» видны и перспективы культурного сотрудничества».

Для представителей латиноамериканских стран представители областных министерств провели презентацию экономического и туристического потенциала региона, а также потенциала агропромышленного комплекса Калужской области.