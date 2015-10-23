Симферополь, 23 октября, 2015, 14:37 — ИА Регнум. Если Керченский пролив замёрзнет зимой, то работать на переправе будут паромы ледокольного типа. Таких у Керченской переправы четыре — «Ейск», «Керченский», «Крым» и «Николай Аксененко», сообщил во время видеомоста «Симферополь — Москва» гендиректор ООО «Морская дирекция» Геннадий Дедков, передаёт корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

korabli.eu Паром Николай Аксененко

«Они могут ходить в условиях мелкоколотого льда толщиной до 30 сантиметров», — пояснил Дедков.

Кроме того, работающие на Керченской переправе паромы способны ходить в шторм, но при скорости ветра до 20 метров в секунду. Летом на переправе работает девять паромов, зимой — шесть.

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Керченский порт, по наблюдениям синоптиков, замерзает приблизительно раз в 7 лет. В прошлые годы были случаи, когда из-за льда закрывали навигацию в проливе, а моряков с застрявших во льдах судов эвакуировало вертолётом МЧС. Суда в Чёрном море обычно не рассчитаны на работу в условиях обледенения.